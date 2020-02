Amtszeit vom Sturm geprägt

Karlheinz Spieß kann es aus nächster Nähe bestätigen: „Ihr habt viele Stunden für die gute Sache geopfert“, sagt der Vorsitzende der Winzergenossenschaft zur Verabschiedung seiner Tochter Annalena als Weinkönigin sowie deren Prinzessinnen. Ann-Kathrin Haas und Nadja Grittmann. Und in der Tat: Innerhalb ihres einen Amtsjahres absolvieren sie stolze 115 Termine, um den Bergsträßer Wein und die Stadt Schriesheim zu repräsentieren.

„Das erste Treffen von uns dreien fand gleich nach unserer Wahl im Dezember 2018 statt“, erinnert Annalena im traditionellen Rückblick auf ihre Amtszeit. Im Januar 2019 wählen sie die Blusen für ihre Vorstellung im Zehntkeller genau vor einem Jahr aus, danach die Trachten.

Mit Karin Spieß und Joana Pluschke werden sie fündig, in einem Fachgeschäft mit dem beziehungsreichen Namen „Trachdition“ bei Karlsruhe. Schwieriger gestaltet sich die Auswahl der Schuhe. Die erste erweist sich als Fehlgriff. Nach vielen Blasen wird inmitten des Amtsjahres auf neue umgesattelt.

Autogrammkarte von Schwetasch

Bewährt ist dagegen die Gestaltung der Autogrammkarten, die seit vielen Jahren „MM“-Fotograf Marcus Schwetasch für die Schriesheimer Weinhoheiten übernimmt. Den Hintergrund für das Foto dieser Drei bildet diesmal die Schlossberghütte. „Wir lieben dieses Foto noch immer“, bekennt Annalena.

Was das Wetter angeht, so wird wohl kein Trio von diesem so heimgesucht wie dieses. Das beginnt am Mathaisemarkt selbst, als der Festzug erstmals seit Jahrzehnten abgesagt werden muss, so dass die drei als „Sturm-Hoheiten“ in die Geschichte des Festes eingehen. Auch der Umzug in Lützelsachsen fällt wegen Sturm aus, das Schriesheimer Straßenfest findet nur bei Regen statt.

Zum Amtsjahr dazu gehört traditionell der Berlin-Besuch auf Einladung von Karl A. Lamers. Der Abstecher an seinen Arbeitsplatz im Bundestag erweist sich als nicht einfach: „Wegen der Kronen hat die Sicherheitsschleuse aufgepiepst.“ Belohnt wird die Mühe mit einem fantastischen Blick von der Reichstagskuppel über Berlin. Den Abschluss bildet eine Weinprobe in der baden-württembergischen Landesvertretung.

Doch das Wichtigste für Annalena: ihre beiden Prinzessinnen. „Ich hatte es anfangs nicht erwartet, aber wir sind fest zusammengewachsen“, bekennt sie – und unterstreicht dies mit einem gefühlvollen Satz, den man selbst zu diesem Anlass selten hört: „Ich hab‘ Euch lieb!“ -tin

