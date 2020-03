„An den Gerüchten ist nichts dran“

Dieser Tage werden an den weiterführenden Schulen Informationsabende für die Fünftklässler abgehalten. Nicht überall: Nachdem die Ladenburger Merian-Realschule jetzt ihre Veranstaltung wegen des Coronavirus absagte, herrscht Verunsicherung. Am Donnerstag, 5. März, bietet auch das Schriesheimer Kurpfalz-Gymnasium ab 17 Uhr einen Abend der offenen Tür an. „Er findet statt wie geplant“, heißt es

...