An diesem Wochenende soll die Mauer fallen

Dass die Altenbacher Sänger ihre Prunksitzung wegen nicht mehr tragbarer Kosten abgesagt haben, treibt die Schriesheimer Grünen um. In einem Pressegespräch stellten sie gestern Forderungen, um so etwas künftig zu verhindern. Die Stadträte Bernd Molitor und Christian Wolf erinnerten an den Antrag ihrer Fraktion vom Mai 2018. Darin war gefordert worden, dass die Stadt mit den Vereinen ein Sicherheitskonzept erstellt. Dazu sollte ein externer Berater hinzugezogen werden, der über Erfahrungen bei der Umsetzung der Vorschriften verfügt. Die Ratsmehrheit wollte damals den Experten nur hinzuziehen, wenn es keine Einigung zwischen Verein und Stadt gibt, sagte ansonsten aber Ja. Doch es kam nicht zu Gesprächen.

Der neue Antrag, den die Grünen in der kommenden Woche dem Rathaus zukommen lassen wollen, enthält eine zusätzliche Forderung: Die Stadt soll zumindest Teile der Kosten für die Sicherheit übernehmen, damit die Veranstaltungen weiterhin stattfinden. Molitor: „Die sollen für jeden zugänglich sein. Da kann man keine 30 Euro Eintritt verlangen.“ Seine Bilanz: „Die Gespräche mit den Vereinen haben nicht stattgefunden. Jetzt sieht man die Konsequenzen.“ Wolf fügt an, dass in den Vereinen das Gefühl aufkomme, zu wenig geachtet und respektiert zu sein.

„Vorauseilender Gehorsam“

Dass der KSV-Kinderfasching in der Mehrzweckhalle stattfinden kann, freut die beiden Stadträte. An diesem Wochenende werden Vereinsmitglieder die seit September zugemauerte Tür wieder öffnen, die ihre Halle von der Mehrzeckhalle getrennt hat. Bernd Molitor vermutet, dass die Stadt beim Bau in „vorauseilendem Gehorsam“ gehandelt hat.

Der Hintergrund ist kompliziert. Auf dem Grundstück, das der Pflege Schönau gehört, stehen drei Gebäude: die Mehrzweckhalle, die KSV-Halle und der AWO-Kindergarten. Wenn irgendwo auf dem Areal ein Unfall passiert, sind alle drei Eigentümer in der Haftung, erklärte Bürgermeister Höfer dem „MM“. Um eine Zuordnung zu ermöglichen, hat die Stadt eine „Abgeschlossenheitsbescheinigung“ angestrebt. Die gibt es nur, wenn die Gebäudeteile klar getrennt sind, was wegen der beiden Verbindungstüren zwischen den Hallen nicht der Fall war.

Eine der beiden Türen wird nun am Wochenende wieder geöffnet. Der KSV hatte geltend gemacht, dass der Kinderfasching aus logistischen Gründen ohne die Verbindung nicht machbar sei. Höfer ist mittlerweile der Auffassung, dass man die Mauer nicht braucht. Und: „Erst wenn wir vom Landratsamt schriftlich dazu aufgefordert werden, ziehen wir sie wieder hoch.“

Zur Absage der Liederkanz-Prunksitzung bemerkt der Bürgermeister, dass es die Entscheidung des Vereins gewesen sei, professionelle Sicherheitsleute anzuheuern. Vier Ordner aus den Reihen der Sänger, die vor allem auf das Freihalten der Fluchtwege achten sollen, hätten genügt. Da die Feuerwehr präsent sei, wären zudem weniger Ordner nötig. Höfer: „Meine Verwaltung hat da etwas unflexibel reagiert.“ Ein weiterer Faktor sei der An- und Abtransport der Bühnenelemente, die in Schriesheim lagern. „Das kann der Verein nicht leisten“, zeigt Höfer Einsicht, „im persönlichen Gespräch wäre ich dem Verein entgegengekommen.“ Ob die Stadt das künftig übernehme, müsse der Gemeinderat entscheiden.

Er bedauert, dass noch kein Treffen mit den Vereinen stattgefunden hat: „Das haben wir versäumt.“ Auch Höfer unterstützt die Forderung nach Einschaltung eines Sicherheitsexperten. Mit dem Fachmann, der die Stadt beim Konzept für den Mathaisemarkt berät, haben sich Verwaltungsleute gestern die Halle in Altenbach angesehen, so der Bürgermeister. Der Experte monierte lediglich das Fehlen einer Notbeleuchtung. Das lasse sich mit einer mobilen Anlage lösen.

Das wird vielleicht geschehen, denn laut Höfer hat der Liederkranz die Veranstaltung noch nicht endgültig abgesagt: „Meines Wissens will man sich am Montag nochmals deswegen zusammensetzen.“

