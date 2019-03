Anwohner in Angst vor jugendlichen Randalierern

Der Stein ist hell, hat brüchige Kanten und ist etliche Kilo schwer. Er liegt auf dem Gartenweg und ist fast genauso breit – Annette Edelmann-Scheid hat ihn an derselben Stelle belassen, an der sie ihn fand, als er vor einer guten Woche im Garten ihrer Familie landete. Ihr Vater Hans Edelmann zeigt auf drei weitere Felsbrocken im Grünen. Die beiden sind verstört, haben ihrer Sorge in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats Luft gemacht und den Vorfall geschildert, der sie völlig aus dem Gleichgewicht brachte. Da war die Rede von Alkohol, Grölen und wüsten Beschimpfungen – und von Zuständen, die die Familie einfach nicht länger hinnehmen will.

Im Gespräch mit dem „MM“ schildern die beiden Anwohner, was passierte in der Nacht des 22. März. „Gegen neun Uhr habe ich hinterm Haus einen gewaltigen Schlag gehört“, sagt Hans Edelmann. Es habe sich angehört wie eine Kanone. Für einen Moment blieb alles still, dann folgten weitere Einschläge. Schwiegersohn Gerd Scheid wählte den Notruf, zwei Polizeibeamte kamen und machten sich ein Bild, so gut es im Dunklen ging: Vier mächtige Steine waren in den Garten geworfen worden, und zwar über eine Mauer an der Grundstücksgrenze.

„Das überlebt man nicht“

Scheid zeigte ihnen den Weg: Oberhalb des Grundstücks liegt das Wingertshäuschen der Winzergenossenschaft. Hier hatten sich acht Jugendliche niedergelassen, offensichtlich die Steinewerfer. „Mein Mann musste unten bleiben, die Beamten haben die Personalien aufgenommen“, erklärt Edelmann-Scheid. Dreist seien die Teenager gewesen, hätten gepöbelt: „Sie wussten, dass ihnen nichts passiert“. Wer sie sind und warum sie die Steine warfen, bleibt unklar.

Am nächsten Morgen zeigte sich: Mehrere Dachziegel waren zerstört. Was wohl geschehen wäre, wenn sich zur Tatzeit jemand im Garten aufgehalten hätte und getroffen worden wäre? Edelmann ist sicher: „Das überlebt man nicht.“ Seither bleiben die Läden an der Ostseite unten – Edelmanns haben Angst. Es ist der traurige Höhepunkt einer Abfolge von Lärmbelästigungen und Sachschäden, die, das vermuten die Anwohner, ihren Ausgang nahm mit der Öffnung des Kuhberg-Themenwegs. Die Spazierwege wurden schnell zum Refugium von Jugendlichen, gerade im Sommer. Nun, zu Beginn der warmen Jahreszeit gehe es wieder los, sagen die beiden Schriesheimer. Vor dem Haus liegen weitere Steine, die als Wurfgeschosse verwendet wurden, daneben steht ein Eimer, in dem Hans Edelmann regelmäßig Flaschen vom Grundstück aufliest. Die Marken sind typisch für jugendliche Trinker: Feigenlikör, Bier-Mixgetränke und Kräuterschnaps. Die letzte Flasche ließen Edelmanns ebenfalls liegen, die Glassplitter glitzern im Sonnenlicht. Gerade der Sommer 2018 sei schlimm gewesen, schildert Edelmann-Scheid ausufernde Partys: „Da haben wir keine Nacht durchgeschlafen.“ Sie führt den „MM“ rund ums Schulgelände, immer wieder stößt man auf Absperrungen, die die Stadt anbrachte, um der Randale Einhalt zu gebieten: An der „Kellerstaffel“ sind zwei Barrieren, das alte Sandsteintor am Ende der Burgweg-Treppe ist ebenfalls dicht. Doch haben sich die Jugendlichen selbst eine „Leiter“ geschaffen, herausgeschält aus einer Bruchsteinmauer. Wand und Geländer wurden beschmiert, in die Erde sind Glassplitter eingetreten, daneben liegen dicke Aststücke, die auf den Weg geworfen wurden. Auf dem Rückweg zur Oberstadt dann der Vorführeffekt: Zwei Jugendliche mit prallen Rucksäcken und einer lärmenden Box machen sich auf den Weg zum Treffpunkt. Der ist nicht gerade eine Wellness-Oase mit all den Sperrzäunen, dem Schmutz und ohne Sitzgelegenheiten.

Weg mit Gitter versperrt

Apropos Zäune: Bürgermeister Hansjörg Höfer versprach nach der Beschwerde, sich zu kümmern und hielt Wort. Gleich am nächsten Morgen brachte Bauhof-Leiter Lothar Koch ein *Gitter an, das nun den Weg versperrt. Die zwei Teenager bleiben davor stehen und stutzen. Ob für die Nachbarschaft nun ein Ende Leidenswegs erreicht ist, bleibt freilich offen. Nicht nur sie haben übrigens ein Problem. Auch zwei kleine Mädchen, die den Weg Richtung Burg nehmen, sind verstört. Ja, bestätigen sie auf Nachfrage: Sie haben Angst vor den Feiernden. Und machen schnell, dass sie weiterkommen.

