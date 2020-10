Auch drinnen verwendbar

Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen, die bis in den ganz individuellen Bewegungsdrang der Jüngsten hineinreichen, haben auch den Schulalltag stark beeinflusst. Und das spüren auch die Grundschüler der Kurpfalz- Grundschule in Schriesheim.

In den Pausen heißt es, Abstand zu halten, kein gemeinsames Toben mit den Kameraden ist mehr möglich, und im Schulgebäude herrscht mit Ausnahme der Unterrichtsstunden Maskenpflicht. „Unter den Kollegen ist die Stimmung schon etwas angespannt“, beschreibt die Leiterin der Kurpfalz-Grundschule, Sabine Grimm, die aktuelle Situation.

Freude bei Schülern und Lehrern

Daher war es an diesem Freitagvormittag sowohl für die Schulleiterin wie auch für die Klassensprecher der ersten Klassen eine große Freude, vom Förderverein der Schule eine Spielekiste für ihre Klassen in Empfang nehmen zu dürfen. „Ich weiß nicht, was da alles drinnen ist, aber ich freue mich riesig“, bekennt Erstklässlerin Emilia ihre Vorfreude.

Auch Johanna, die mit den anderen Klassensprechern den Überbringern vom Förderverein bei ihren letzten Handgriffen zusah, konnte ihre Neugierde kaum verbergen: „Ich freue mich ganz toll drauf.“ Und so verglich sie die Kiste sogar mit einem Überraschungsei.

Zwölf Kisten mit pädagogisch wertvollem Inhalt für Spiele drinnen und draußen im Gesamtwert von 800 Euro hatte der Vorstand des Fördervereins der Kurpfalz-Grundschule für jede Klasse gepackt. „Das machen wir jedes Jahr“, berichtete die Vorsitzende Eva Gross. Leider habe es Corona-bedingt Engpässe bei der Auslieferung gegeben, so dass die Klassen erst jetzt die Spielekisten erhalten.

Da in Corona-Zeiten die Schüler teilweise ihre Pausen in den Klassenräumen verbringen müssen, wurde in die Kiste so alles gepackt, womit man sich auch drinnen die Zeit sinnvoll vertreiben kann. So enthält jede Kiste Hefte zum Ausmalen, interessante Lektüre über Naturthemen und Bildergeschichten, und sogar für Rätselfreunde ist etwas dabei. Geht es dann doch nach draußen, dann kann mit Straßenkreide der Schulhof farbenfroh bis zum nächsten Regen gestaltet werden.

Nicht nur die Kinder waren über diese unerwartete Überraschung glücklich und dankbar. Auch die Schulleiterin Sabine Grimm freute sich sichtlich. „Wir können nicht dem Förderverein genug Danke sagen“, bekannte sie offen: „Ohne seine Zuwendungen und Hilfen wären wir als Schule fast handlungsunfähig.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020