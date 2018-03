Auch für den Bürgermeister gibt es ein Küsschen

Anzeige

Hier erfolgt der traditionelle Einmarsch. „Gut gefüllt“, meint Höfer erleichtert beim Blick auf die Bänke, von denen nur die letzten freie Plätze zeigen. Auf der Bühne eröffnet Wolfgang Stern, Stellvertreter des erkrankten BdS-Präsidenten Günther Hieber, diese „wichtigste Veranstaltung des deutschen Mittelstandes“.

Man fühlt ihm nach, wie aufgeregt er ist. Statt „globalem Weitblick“ spricht er – für Schriesheim ja passend – von „globalem Weinblick“, würdigt den Mathaisemarkt als Maimarkt, begrüßt Volksbank-Chef Bernhard Carl als Carl Bernhard.

Aber der BdS-Mann hat auch klare politische Botschaften: „Die Rahmenbedingungen stimmen nicht.“ Die gesetzlichen Vorgaben entsprächen vor allem den Bedürfnissen der Konzerne. „Die ganze Welt beneidet uns um unseren Mittelstand, und wir machen ihn kaputt“, klagt er. Und das Dieselfahrverbot sei ein „Entzug der Arbeitserlaubnis für kleine und mittlere Betriebe.“

„Obwohl es uns gut geht, scheint vieles in den Augen der Menschen aus den Fugen“, meint Bürgermeister Höfer und beklagt die populistischen Strömungen in ganz Europa, aktuell in Italien. Dagegen müsse man ein klares Bekenntnis zur europäischen Idee setzen: „Dass es seit 70 Jahren Frieden, Freiheit und Wohlstand gibt, ist vor allem ein Verdienst der europäischen Einigung“, betont Höfer; „Allen Gegnern dieser Idee sei gesagt, dass wir uns diese Errungenschaften nicht nehmen lassen.“ Entgegengesetzte Haltungen seien „definitiv keine Alternative“, formuliert Höfer unter Anspielung auf jene Partei, die dieses Wort im Namen führt.

„Sie machen Ihre Arbeit scheinbar ganz recht“, lobt Daniel Caspary den Bürgermeister in seiner Festrede: „Das liegt aber nicht daran, dass Sie ein Grüner sind, sondern als gelernter Bäcker und Konditor ein Handwerker.“ Und Caspary unterstreicht dieses Lob noch: Er drückt nicht nur der Weinkönigin Sophie, die zuvor ein pro-europäisches Grußwort gehalten hat, sowie ihren Prinzessinnen Sofia und Ivanka einen Kuss auf die Wange, sondern auch dem Bürgermeister. -tin

