Auch Italiener loben badischen Wein

Sonnenschein und spätsommerliche Temperaturen haben den Veranstaltern der Schriesheimer Weinwanderung gestern nach ersten Schätzungen einen Besucherrekord beschert. „Alle Gewinnkarten sind verteilt“, verkündete die Vorsitzende des ausrichtenden Verkehrsvereins, Irmgard Mohr, bereits am frühen Nachmittag. 2500 Karten für Erwachsene und 300 für Kinder hatte es gegeben. Insgesamt 4000 Besucher aus der ganzen Region wanderten nach Mohrs Schätzung durch die Weinberge und ließen sich dort von den Winzern und ansässigen Gastronomen bewirten. „Die Mühe hat sich gelohnt“, strahlte Mohr.

„Ich bin ein Fan der Weinwanderung, und das seit sieben Jahren“, erklärte Sebastian Tuttas aus Eppelheim, der in diesem Jahr gleich Freunde aus dem Saarland und aus Hessen mit nach Schriesheim gebracht hatte. „Was uns hierher bringt, ist die Freude am Wandern und am Wein“, ergänzten diese und versprachen gleich am Start lachend: „Wir werden alle Stationen erwandern.“ Um die Mittagszeit scharten sich mehrere Hundert Wanderer um den Stand des Verkehrsvereins, ließen sich den Secco schmecken und füllten die Karten für das Gewinnspiel aus. Die Helfer des Verkehrsvereins hatten alle Hände voll zu tun mit dem Ausschenken von Sekt, dem Verteilen der Flyer und der Gewinnkarten.

Viele Stammgäste unterwegs

Einer, der sich vor etwa fünf Jahren bei der Weinwanderung den „Jackpot“ geholt hat, war Georg Berg. „Wer weiß, vielleicht gelingt es auch wieder“, spekulierte der Stammkunde. Die Weinwanderung sei ein Muss für ihn und seine Schützenfreunde, unterstrich er und machte sich mit ihnen auf die Tour. Wer wollte, konnte sich auch an einer der angebotenen Führungen anschließen.

In diesem Jahr hatte Georg Bielig seinen Stand an den Durchgangsweg nach Leutershausen verlegt. Bei Musik begrüßte der Winzer seine Gäste persönlich. Und weil es hier so gemütlich war, blieben die ersten Wanderer gleich sitzen. Neu dabei war der Strahlenberger Hof, der im Vohbach den Stand mit dem Weingut Jäck betreute. Von dort aus führte der Weg gemächlich zum Team „Doppio Gusto“, das die Gäste mit Spezialitäten aus der italienischen Küche verwöhnte, dazu servierte das Weingut Majer feine Weine.

Durch die Innenstadt führte der Weg hoch zur Strahlenburg. Auf der restlos belegten Terrasse genossen die Wanderer den wunderschönen Blick in die Rheinebene. Vor den Essensständen bildeten sich zuweilen lange Schlangen, und noch längere vor den Stempelstationen. „Das ist meine zehnte Weinwanderung“, sagte die Schriesheimerin Andrea Kremer. Sie nehme gerne daran teil – auch wenn sie noch nie etwas gewonnen habe. „Für mich stehen das Laufen, das Schlemmen und die Geselligkeit im Vordergrund“, erklärte sie und bedauerte, dass die Veranstaltung schon lange kein Geheimtipp mehr sei. „Aber andere sollen auch etwas von der Schönheit Schriesheims mitbekommen“, sagte sie lachend.

War der Aufstieg von der Stadt zur Strahlenburg schon recht beschwerlich, so stand den Wanderern ein weiterer Anstieg bevor, nämlich zur Wingerthütte des Hotels Ludwigstal. Weiter führte die Route zur Winzergenossenschaft, wo das Foodliner Team die Wanderer bewirtete. „Die Aussicht hier oben ist großartig, das hätte ich nicht erwartet“, staunte ein junger Engländer, der mit zwei Kollegen aus Italien wanderte. „Wir arbeiten in Heidelberg und haben zufällig davon erfahren“, sagte er – und die beiden Italiener gestanden, dass auch der badische Wein sehr gut schmeckt. Weiter talwärts wartete die Weinstube Müller mit deftiger Hausmannskost und lauschigen Plätzchen mitten in den Reben. Nach dieser Zwischenstärkung ging es zur vorletzten Station, an der die Weine des Weinguts Rosenhof ausgezeichnet zur mediterranen Küche des Restaurants „La Perseria“ schmeckten. Letzte Station war der Weingutbetrieb Wehweck – sofern man nicht, wie einige junge Wanderer, die Tour von hinten aufzäumte.

