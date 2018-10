„Auch nach 125 Jahren noch aktiv und lebendig“

Am Sonntag hatten die Schriesheimer katholischen Christen zwei Gründe zum Feiern: Zum einen stand das traditionelle Pfarrfest an, zum anderen blickt der katholische Kirchenchor auf sein 125-jähriges Bestehen zurück. An diesem Festtag war die Kirche voll besetzt. Zum Jubiläum hatte der Kirchenchor die „Missa Brevis in B“ von Tambling einstudiert. Dieses Werk hat der Komponist im Herbst 2014 noch selbst beim Diözesan-Kirchenmusiktag in Landau dirigiert. Kurz danach verstarb er im Alter von 51 Jahren. Begleitet wurde der Chor unter der Leitung ihres Dirigenten Thorsten Gedak von Orgel und Bläsern.

Pfarrer Ronny Baier, der den Festgottesdienst zelebrierte, beleuchtete in seiner Ansprache die Geschichte des Kirchenchors, dessen Gründung in eine schwierige Epoche mit vielen sozialen Problemen fiel. Und diese schwierige Zeit sei auch ein Nährboden für weitere Gründungen zahlreicher Gesangsvereine gewesen, ging Pfarrer Baier auf die Anfänge des Kirchenchors ein. Gegründet hatte ihn 1893 auf der Strahlenburg der katholische Pfarrer gemeinsam mit dem Volksschullehrer . Kurz danach zählte der Chor schon 29 Sänger und wuchs in den goldenen 20er Jahren weiter an. Kurz nach dem goldenen Stiftungsfest 1933 war er beim nationalsozialistischen Regime gezwungen, seine Aktivität einzustellen und wurde erst nach dem Krieg 1948 wieder belebt.

Verkündung von Gottes Wort

„Auch nach 125 Jahren ist der Kirchenchor kein bisschen müde, er ist aktiv und lebendig“, betonte er. Er wolle auch nicht unerwähnt lassen, mit welcher Leidenschaft und Einsatz die Sänger zu Gottes Lob und Ehre zahlreiche Gottesdienste mit ihrer Stimme mitgestaltet haben. „Die Mitgestaltung des Kirchenchors ist nicht nur ein nettes und schön anzuhörendes Beiwerk zum Gottesdienst, sondern es ist tatsächlich die Verkündigung des Wort Gottes“, dankte er den Sängern und er sprach den Wunsch aus, dieses Jubiläum möge zu einem weiteren Anwachsen des Chors Anlass geben. Werbung in eigener Sache machte im Anschluss bei der Geburtstagsfeier im Gemeindesaal, zu der alle Gemeindemitglieder eingeladen waren, die Vorsitzende Gisela Mittelstädt. Der Chor zähle um die 40 aktive Sänger und man wünsche sich eine Steigerung. Kirchengemeinderatsvorsitzender Detlev Aurand dankte dem Kirchenchor für seine vielfältige Unterstützung und er dankte dem Chorleiter. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass Thorsten Gedak dem Chor noch lange erhalten bleibe.

Konzert am 16. Dezember

Pfarrer Ronny Baier verzichtete auf ausführliche Grußworte. „Das 12-Uhr-Läuten ist vorüber und ich sehe in viele hungrige Gesichter“, flachste er und sprach das Tischgebet. Am Nachmittag übermittelten musikalisch die Kirchenchöre aus Altenbach und Dossenheim ihre Glückwünsche. Am 16. Dezember lädt der Kirchenchor zu einem Weihnachtskonzert mit Werken von Heinrich Fidelis Müller in die katholische Kirche ein.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018