Auch renoviert „nur“ eine Hütte

170 000 Euro hat die Totalrenovierung dieses Kleinods im lauschigen Odenwald verschlungen. Doch die Naturfreunde haben bereits die gesamte Summe bezahlt. „Wir haben auch Fördermittel vom Land erhalten“, berichtet der Vorsitzende. Mit der Planung wurde 2018 begonnen. Zuerst nahmen die Naturfreunde einen Architekten mit ins Boot, doch schließlich absolvierten sie Planung und Ausführung ebenso selbst in die hand wie die Gestaltung der fünf Räume, die alle einen individuellen Charakter in der Ausstattung haben. „Wir haben alle so richtig in die Hände gespuckt“, blickt Gernold lachend zurück. In den Aufenthaltsräumen wurden neue Heizungen eingebaut, die Wände erhielten einen freundlichen und hellen Anstrich, die Wasserleitungen wurden neu gelegt, der Kachelofen bekam einen neuen Kamin. „Jetzt ist alles auf dem neuestes Stand“, stellt der Vorsitzende zufrieden fest.

Viele freiwillige Helfer haben gemeinsam über 1040 Arbeitsstunden erbracht. Kreativ, eigenwillig und absolut einmalig sind auch die Betten, alle aus massiven Holz, entworfen und angefertigt von einer vereinsinternen Schreinerin. Für die Betreuer gibt es Einzelzimmer, die anderen sind entweder mit Stockbetten oder übergroßen Bettenlagern ausgestattet. Jedes Zimmer verfügt noch über ein Regal, in das die Gäste persönliche Dinge verstauen können. Bettzeug wird gestellt. Auf der gleichen Etage gibt es eine Dusche mit WC. Zwei moderne Duschkabinen stehen im unteren Stock bereit.

Ein weiterer Grund zur Freude: Ab sofort gibt es eine Station, an der Radfahrer bei einer Panne platte Reifen reparieren und aufpumpen können. „Diese Station ist in der Radkarte aufgenommen und das ist gleich eine gute Werbung für unser Haus“, freut sich Gernold.

Info: http://naturfreunde-schriesheim.de/

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.07.2018