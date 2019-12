Auch Schulchor dabei

Jedes Jahr am Vorabend zum dritten Advent stimmt der MGV Eintracht die Schriesheimer mit einem stimmungsvollen Adventssingen vor dem historischen Rathaus, unter einem prachtvoll mit vielen Lichtern geschmückten Weihnachtsbaum, auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Doch in diesem Jahr beschritt die Eintracht neue Wege: Neben dem Posaunenchor gestalteten der Chor der Kurpfalzgrundschule und die Miniprojektgruppe mit ihren Blockflöten das weihnachtliche Open Singen mit.

„Gemeinsames Singen macht Freude“, begründete Michaela Brand den Vorstoß, sich an Schulleiterin Sabine Grimm von der Kurpfalzgrundschule zu wenden und den Schulchor zum Adventssingen einzuladen. Mit ihrer Bitte sei sie auf sofortige Zustimmung gestoßen, und so warteten an diesem Abend die kleinen Sängerinnen und Sänger aufgeregt auf ihren Auftritt. „Im Advent, im Advent“ schmetterten sie. Rektorin Sabine Grimm begeisterte als Solistin im „Kalenderlied“ die Zuhörer. Eine weitere Neuerung war der Auftritt der Blockflöten-Miniprojektgruppe unter der Leitung von Rolf Kuhmann.

Antonia Brand fragte in ihrem Vortrag den Nikolaus, wo er denn die vielen Geschenke hernehme, ob ihm sein Job Spaß mache und ob er auch alle Kinder lieb habe. Nach der musikalischen Eröffnung mit weihnachtlichen Klängen durch den Posaunenchor und der offiziellen Begrüßung durch den Vorsitzenden Helmut Hölzel, nahmen die Sänger unter der Leitung ihres Dirigenten Hans Kaspar Scharf Aufstellung und ließen das „Trommellied“ durch Schriesheims dunkle Gassen klingen. Sie sangen von den „drei Rosen“, die auf einem Zweig blühen, und auch der „Adventsjodler“ erfüllte die dunkle Nacht. Der Chor ließ einen „Stern gen Himmel“ steigen und die „Weihnachtsglocken“ erklingen.

Nikolaus verteilt Gaben

„Wie lange singen die denn noch und wann kommt endlich der Nikolaus?“, quengelte ein kleiner Junge auf dem Arm seiner Mutter. „Gleich“, bat die den Kleinen um etwas Geduld, die natürlich auch belohnt wurde. Denn tatsächlich trat der ersehnte Besucher schließlich aus Dunkelheit – und zum Erstaunen vieler Kinder war er groß und dünn, statt dickbäuchig, wie in ihren Vorstellungen. Egal! Er hatte einen prall gefüllten Sack über die schmalen Schultern gehievt und verteilte großzügig Lebkuchen an alle Kinder, selbst wenn diese kein Gedicht vorbereitet hatten.

Anschließend standen Musiker und Zuhörer noch plaudernd zusammen, genossen den Glühwein und stärkten sich, um später den Abend im Weihnachtsdorf bei der T-Band zu beschließen. greg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019