Auf dem Festplatz und bei den Winzern ist alles bereit

Anzeige

Und schon von den Tagen vor der Eröffnung hat Festzeltwirtin Ilona Böhm, zum vierten Mal vor Ort, Einiges zu erzählen. Sie kann berichten von eingefrorenen Standrohren und geplatzten Wasserhähnen. „Doch nun sind wir gewappnet“, versichert sie und kündigt einige Überraschungen an. „Zum Beispiel eine Heizung?“, feixt ein Mitarbeiter des Bauhofes kess und landet damit einen Riesenlacher – auch bei der Festwirtin, die jedoch erwidert: „Wir haben zusätzliche Heizlüfter aufgestellt. Aber die brauchen eben ihre Zeit.“

Für die innere Wärme lässt die Wirtin Erbsensuppe mit reichlich Speck und ofenfrischen Brötchen servieren. Die Weine spendiert die Winzergenossenschaft. Drei stellt deren Mitarbeiterin Astrid Spies vor: den wichtigsten Rotwein (einen wärmenden 2015-er Spätburgunder trocken), den Klassiker jedes Mathaisemarktes gerade für die Jüngeren (Spätburgunder Weißherbst), einen Frühlingswein, der Hoffnung auf wärmere Tage macht (den 2017-er Pinot Noir). All diese Weine gibt es im Festzelt und im Zehntkeller. Mit dem Roten stößt man an: „Schriese ahoi“, ruft die Festzeltwirtin aus.

Astrid Spies ist mit ihren Gedanken zu dieser Zeit schon weiter. Dem heutigen Abend sieht die Weinprinzessin von 1988 mit besonderem Interesse entgegen, moderiert sie doch die Krönung der neuen Hoheiten.

Sicherheit oberstes Gebot

Bei der Kesselprobe ebenfalls dabei sind die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr. Für sie ist der Mathaisemarkt natürlich eine Herausforderung. 170 Aktive sind die zehn Festtage über im Einsatz. Ihr Kommandant Oliver Scherer und seine Kameraden haben sich jedoch gut vorbereitet. Gestern Abend hielten sie zu diesem Zweck im Festzelt wieder ihre traditionelle Mathaisemarkt-Übung ab, diesmal im Historischen Zehntkeller. Gemäß der jüngsten Verfügung dürfen in diesem Jahr 400 Gäste in der guten Stube feiern – 150 mehr als im Vorjahr. Lange Schlangen dürfte es also nicht mehr geben.

Damit man auf dem Rummelplatz und auch sonst ohne Bedenken unterwegs sein kann, überprüfen heute TÜV und Baurechtsamt die Fahrgeschäfte sowie die Lebensmittelkontrolle die Imbissbuden.

Als nicht ideal empfinden manche Schriesheimer den stillgelegten Pavillon der Volksbank am Rande des Festplatzes. Genau einen Monat nach Eröffnung ihrer umgebauten Filiale in der Bismarckstraße steht das bis dahin ein Jahr genutzte Provisorium immer noch am Rathaus.

Dafür verantwortlich sei jedoch nicht die Stadt, wie Bürgermeister Höfer vorsorglich vermerkt: „Wir sind ja für vieles verantwortlich, aber dafür nun wirklich nicht“, schmunzelt er in Anspielung auf die Diskussionen über die „Pfalzwein-Affäre“.

Erste Veranstaltung des heutigen Tages ist um 17 Uhr die Vernissage der Kulturkreis-Kunstausstellung im Haus der Feuerwehr. In diesem Jahr zeigt sie Werke aus den „Nachlässen von Mannheimer KünstlerInnen“.

Am Sonntag schon folgt der Höhepunkt des Festes: der Festzug, organisiert von Dominik Morast, Renate Krämer und Karina Mayer. Das von Stefanie Alles gestaltete Schild mit dem Motto ist seit gestern auch fertig: Es zeigt die 25 Orte, die zum „Schriesheimer Zent“ gehört haben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.03.2018