Auf dem Uzès-Platz rollen wieder die Kugeln

„Der Winter war viel zu lang“, seufzte Doris Miech als leidenschaftliche Anhängerin des französischen Nationalsports, des Boule-Spiels. Jetzt – endlich – konnten die Mitglieder und Freunde des Uzès-Partnerschaftsvereins die Bowlingkugeln, die über die Wintermonate im Gasthaus „Deutscher Hof“ geschoben wurden, gegen die kleineren Boulekugeln eintauschen.

Das Wetter beim „Anboulen“ war für eine oder gleich mehrere Partien geradezu ideal, und so trafen sich auf dem Uzèsplatz vor dem neuen Rathaus 21 Spieler. Eingeteilt in vier Gruppen, versuchten sie, ihre Kugeln der kleinen Zielkugel, dem „Schweinchen“, so nahe wie möglich zu bringen – immer auch in der Absicht, die Kugeln des Gegners dabei wegzukicken. Gelingt das, ist die (Schaden-)Freude groß – der Ärger beim Gegner freilich ebenso. Und wenn mal unklar ist, welche Kugel denn dem Schweinchen am nächsten ist, wird das Maßband gezückt.

Diskussionen gehören zum Boule dazu, ebenso wie – jedenfalls beim Anboulen – das Gläschen Sekt oder Rotwein. Zum Naschen verführten überdies Käsestückchen, Cocktailtomaten und Weintrauben sowie scharfe Würstchen. Am Ende des Turniers konnte Doris Miech, die diese Leckereien mitgebracht hatte, jedenfalls nur leere Teller wieder mit nach Hause nehmen. Vor dem ersten Spiel stand freilich die Arbeit. Und so wurde im Vorfeld das Spielfeld von Blättern und Unrat befreit, es wurde neuer Sand aufgeschüttet und die Fläche für ein ungebremstes Rollen der Kugeln geebnet.

Auch in diesem Jahr plant Magdalena Bader wieder ein gemeinsames Boulen mit Neubürgern, und es wird im Sommer wieder ein Angebot im Rahmen der Ferienspiele für Kinder geben. Die Vorbereitungen für den „Open Air“-Kinoabend am Französischen Nationalfeiertag am 14. Juli im lauschigen Hof der Familien Ringelspacher laufen ebenfalls. Und dann gib es noch ein großes mehrtägiges Fest im Zehntkeller: Vom 29. April bis 3. Mai wird das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Musik und Gästen aus Uzès gefeiert. Vielleicht gibt es dazu ja auch einen Boule-Wettstreit zwischen den beiden Partnerstädten. greg

