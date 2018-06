Auf den Ernstfall vorbereitet

Anzeige

Die Sommerzeit bringt ein verstärktes Risiko der Waldbrandgefahr mit sich. Eine achtlos weggeworfene Zigarette kann schnell einen Flächenbrand entfachen.

Auch wenn die Bedrohung derartig großer Waldbrände wie in Italien oder Frankreich hier in unserer Gegend mit vermehrt Mischwald weniger besteht, so muss die Feuerwehr für den Notfall gerüstet sein. Einmal im Jahr zur Sommerzeit steht auf dem Übungsplan der Schriesheimer Wehr eine Waldübung, die meist in ein recht unzugängliches Waldstück führt.

An diesem Samstag wurde ein Brand im Gewann Steintalwiese an der Mannheimer Skihütte angenommen und es hieß, dass eine Person vermisst werde. Mitglieder des Mannheimer Skiclubs hatten das Feuer unterhalb der Hütte entdeckt und setzten einen Notruf ab. Von der Leitstelle wurde das Feuer als ein „F3 Waldbrand groß“ angegeben, was den Einsatz der Gesamtwehr Schriesheim bedeutet. Als erste trafen die Wehren aus Altenbach und Ursenbach ein, es folgten Einsatzfahrzeuge aus der Kernstadt, darunter ein Lösch- und ein Tanklöschfahrzeug.