Auf der Suche nach dem Feuerwehr-Domizil

„Mich wundert, dass in Altenbach alles so kompliziert und unprofessionell läuft“, kritisierte Christian Wolf, Fraktionschef der Grünen Liste im Ortschaftsrat und im Gemeinderat. Gerade war in der Sitzung des Ortschaftsrates das Hickhack zur Neugestaltung des Spielplatzes „Am Zehntberg“ über die Bühne gegangen (wir berichteten), da stritt er sich in der Mehrzweckhalle des Schriesheimer

...