Auf der Suche nach der Ruhe

Jeder hat einen oder auch gleich mehrere Lieblingsorte, an denen er Ruhe und Muße vom Alltag findet, wo er entspannen und sich seinen Träumen hingeben kann. An diese Aufgabe, all diese heimatlichen Gefühle und Glücksmomente in einer Fotografie umzusetzen, machten sich in diesem Jahr die acht Mitglieder der Schriesheimer Fotogruppe, die sich vor Jahren im Arbeitskreis Schriesheimer Senioren (ASS) zusammengeschlossen hatte.

Nach der ersten Fotoausstellung vor mehr als drei Jahren, die den Titel „Türen und Tore“ hatte, ist es die zweite Präsentation der Hobbyfotografen. Während drei Fotografen ihren Ruhepol im heimischen Schriesheim gefunden hatten, zog es die anderen Künstler in die weite Welt.

So lichtete Helmut Weber einer Flasche Wein auf seinem Balkon, umgeben von satten Grün, ab. Ebenso Vera Schaller-Minn, die die Blumen vor ihrem Nordbalkon so nah fotografiert hat, dass man jede einzelne Staubblatt erkennen kann. Dieter Seegelken wählte hingegen das Schriesheimer Waldschwimmbad als Motiv.

Marie Müller-Weber fand Ruhe und Geborgenheit in der Normandie, in der sie ihre Kindheit verbracht hatte. Ihr Bild zeigt das Meer an dessen Strand ein einsamer Spaziergänger zu sehen ist. Ludwig Ries von Turnverein wählte, wie hätte es auch anders sein können, als Motiv gleich drei Tischtennisplatten. Eine wie sie der Profispieler nutzt, eine Freizeitsteinplatte und eine Platte, die auf einen alten Wohnzimmertisch geschraubt war – entdeckt auf seiner Reise durch Estland.

Ihre Liebe und Leidenschaft zu Frankreich drückt Sonja Schmitt in ihrer Fotografie aus. Diese zeigt Meer und Strand und würde in jedes Reiseprospekt passen. Elke Sommer zog es da mehr in den Norden. Ihr Entspannungsort lag in den Niederlanden und zwar an der Nordsee. Ihr Bild zeigt dunkle Wolken über einer aufgewühlten See.

Ausstellung bis 16. Februar

Ebenso im Norden und zwar in der Hansestadt Lübeck fand Birgit Unholz ihren Ruhepol und ihr Motive. Für die Ausstellung hat sie zwei Bilder ausgewählt. Das eine zeigt die Wahrzeichen von Lübeck, das andere einen Sonnenuntergang am Ostseestrand.

Diese sehenswerte Fotoausstellung ist noch an drei Samstagen zu sehen: am 2., 9., und 16. Februar von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des ASS (Eingang Archiv neben dem alten Rathaus). Wer Lust am Fotografieren hat, der ist jederzeit in der Fotogruppe willkommen.

Info: Kontakt: www.ass-schriesheim.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019