Auf die Zufahrtsstraßen werden wieder Poller gestellt

Sein Ziel bringt Hansjörg Höfer auf den Punkt: „Jede Frau soll auch alleine abends an jeder Stelle des Mathaisemarktes sicher unterwegs sein können. Und das ist auch so“, betont der Schriesheimer Bürgermeister: „Der Mathaisemarkt ist ein sicheres Fest.“ Damit dies so bleibt, hat die Stadt mit Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz ein umfassendes Sicherheitskonzept erarbeitet; gestern wurde es im Rathaus vorgestellt.

Gleich zu Beginn ist den Verantwortlichen eine Botschaft wichtig: „Aus polizeilicher Sicht hat sich die Sicherheitslage gegenüber den Vorjahren nicht verändert“, sagt Bernd Kilian, Vize-Chef des zuständigen Polizeireviers Weinheim. Was bedeutet: Sie ist nicht ernster geworden, aber eben auch nicht entspannter. Bereits bekannte Sicherheitsmaßnahmen gibt es daher erneut.

Polizei „gut vorbereitet“

Die sichtbarsten werden die Poller sein, die am Eingang der Zugangsstraßen aufgestellt werden. Kilian lässt durchblicken, dass sie sowohl den Amokfahrten von Terroristen als auch psychisch auffälliger Personen gelten, die in den letzten Jahren für viele derartiger Anschläge in Europa verantwortlich zeichneten.

Höfer äußert sich zur Kritik, dass die Öffnungen zwischen den Pollern zu groß seien; vor zwei Jahren gelang es einer desorientierten Autofahrerin, an den Pollern vorbei die halbe Talstraße zu durchfahren, bis sie vor einem Krammarktstand zum Stehen kam; verletzt wurde glücklicherweise niemand. „Wir brauchen diese Abstände, damit die Feuerwehr durchkommt“, sagt der Bürgermeister. Die Hauptfunktion, Amokfahrer auf Lastwagen zumindest abzubremsen, werde jedoch voll erfüllt.

„Wir sind gut vorbereitet“, betont Kilian: „Wir zeigen sichtbare Präsenz in ausreichendem Umfang“, formuliert er, wobei er Zahlen aus einsatztaktischen Erwägungen wie gewohnt nicht nennt. Nur so viel: Kräfte aus anderen Revieren im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim werden die örtlichen Beamten unterstützen, deren Schriesheimer Posten dann auch abends besetzt ist.

Ihr Augenmerk richten die Streifen auch auf den Jugendschutz: „Dem werden wir uns intensiv widmen“, kündigt Kilian an. Zu diesem Zweck sind Jugendschutzbearbeiter mit den Uniformierten unterwegs. Allerdings bestätigt Kilian: Das vor einigen Jahren schlagzeilenträchtige Phänomen der „Rucksacktrinker“ ist nur noch eine „Randerscheinung“.

Private Dienste im Festzelt

Im Festzelt und in den Straußwirtschaften sind von ihren Betreibern angeheuerte Sicherheitsleute im Einsatz. Die RNV wird an den Haltestellen Zentgrafenstraße und Bahnhof, früher oftmals Brennpunkte von Gewalt, private Sicherheitskräfte einsetzen, die bei Bedarf auch mitfahren. Alle eingesetzten Bahnen und Busse sind videoüberwacht.

Auch die Feuerwehr ist mit einem „Großaufgebot“ vor Ort, wie Kommandant Oliver Scherer erläutert. 160 Personen sind im Einsatz, am Wochenende rund um die Uhr. „Der Brandschutz muss in dieser Zeit ja auch außerhalb des Festgeländes gewährleistet werden.“ Um Einsätze auf dem Festplatz zu proben, findet am Vorabend der Mathaisemarkt-Eröffnung traditionsgemäß eine Übung auf dem Gelände statt.

Das Deutsche Rote Kreuz bezieht seine Einsatzzentrale im Feuerwehrhaus und stellt zwischen 20 und 40 Helfer. Vornehmlich ehrenamtliche, aber auch ausgebildete Rettungsassistenten und Notärzte. „Solche Qualifikation ist nötig, um Rettungswagen fahren zu dürfen“, sagt DRK-Einsatzleiterin Stefanie Zöllner.

Ein weiterer wichtiger Sicherheitsaspekt betrifft den Festzug. Wie berichtet, muss jeder Verein für seinen Wagen vier Begleitpersonen stellen. Was ist, wenn einer oder zwei fehlen? Ordnungsamts-Chef Achim Weitz will sich nicht festlegen: „Wie alles beim Thema Sicherheit ist das eine Frage der Abwägung.“ Und dieses wollen Weitz und die Verkehrspolizei gemeinsam vornehmen. Beide Seiten machen jedoch deutlich, dass sie nicht gleich beim ersten Mal den großen Hammer schwingen.

Die Feuerwehr übrigens unterstützt die Vorgaben der Stadt: „Zwei Mal gerieten Kinder unter einen Wagen, zuletzt 2012. Nur durch Glück ist nichts ganz Schlimmes passiert“, berichtet Oliver Scherer und betont: „Es ist eben nicht so, wie an Stammtischen immer gesagt wird, dass bisher noch nichts passiert ist.“

