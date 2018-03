„Auf geht‘s nach Schriese“

Anzeige

Die urigen Straußwirtschaften in Scheunen, Kelterhallen und Kellern der privaten Weingüter Majer und Wehweck sowie der elegante Historische Zehntkeller der Winzergenossenschaft bieten ein abwechslungsreiches musikalisches und kulinarisches Programm und laden die Menschen zum stimmungsvollen Feiern ein.

Im Festzelt wiederum finden die Großveranstaltungen statt – allen voran die feierliche Krönung der Weinhoheiten gleich zu Beginn am Freitagabend, die zünftige Box-Matinee am ersten Fest-Sonntag, die Mittelstandskundgebung am Montag, die Modenschau am Dienstagnachmittag und die Festzelt-Party am Dienstagabend sowie der Kindernachmittag am zweiten Freitag und das große Fanfarenzugtreffen am zweiten Sonntag. -tin

