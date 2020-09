Die Grünen der Region ziehen mit Urgestein Uli Sckerl in die Wahl. Nahezu einmütig ist er von seinen Parteifreunden nominiert worden. Keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich mit dieser Entscheidung näher befasst.

Zunächst einmal ist es bemerkenswert, welch geringe Anzahl an Personen heutzutage wichtige politische Funktionen wie eine Landtagskandidatur vergibt. 39 Stimmberechtigte aus dem ganzen Wahlkreis waren anwesend – wohlgemerkt nicht Delegierte, sondern Mitglieder. Eine breite Basis sieht irgendwie anders aus.

69 Jahre hin oder her

Dass der 69-jährige Sckerl nochmals antritt, ist nicht selbstverständlich. Man mag an seine Aussage im „MM“-Interview vom 4. 9. 2015 vor seiner letzten Wahl erinnern, wonach die aktuelle Legislaturperiode seine letzte sei; man mag auf seine regionalen Kollegen Karl Lamers (69), Lothar Binding (70) und Gerhard Kleinböck (68) blicken, die unter Hinweis auf ihr Alter aufhören.

Dass ausgerechnet eine Partei, die wie keine andere mit Jugend assoziiert wurde, hier eine Ausnahme macht, das ist erstaunlich. Es gab Zeiten, da haben Grüne ihre Mandate nach zwei Jahren abgegeben; Rotation hieß das damals. Mit der Nominierung von Sckerl erfolgte jetzt grünes Licht für dessen sechste Landtagskandidatur in Folge seit 1996.

„Keine Experimente“

Sollte es an der Basis gegen den ausbleibenden Generationswechsel Gegrummel gegeben haben, so wurde es politisch nicht wirksam. Sckerl genießt in- und außerhalb seiner Partei höchstes Ansehen. Es resultiert daraus, dass er bienenfleißig ist und ein Kenner jeder Materie, über die er spricht. Bis auf das Alter gäbe es keinen Grund für einen Wechsel.

Seine Partei geht daher im Wahlkreis auf Nummer sicher – ebenso wie auf Landesebene mit Kretschmann. Eigentlich müsste sie den Slogan des CDU-Kanzlers Konrad Adenauer von 1957 übernehmen: „Keine Experimente!“

Man mag dies kritisieren als Mittel, an der Macht zu bleiben. Man kann es aber auch begrüßen als Angebot an die Wähler, personelle Kontinuität zu zeigen. Und das ist nicht falsch. Gerade in sehr unsicheren Zeiten wünschen sich Menschen politische Persönlichkeiten, denen sie vertrauen. Und das sind nun mal die Älteren.

