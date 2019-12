Aufstellung der Container noch offen

Zumindest die Fundamente für die Container sind fertig. © Keiper

Auch am Tag nach der Vertagung des Themas im Gemeinderat blieb am Donnerstag noch unklar, wie es mit der Schulsanierung in Schriesheim weitergeht. Wie berichtet, setzte Bürgermeister Hansjörg Höfer das Thema kurzfristig von der Tagesordnung des Stadtparlamentes ab: „Diese Frage wird zu einem anderen Zeitpunkt behandelt werden“, erklärte der Rathaus-Chef.

Ursprünglich war vorgesehen, die Lieferung der 139 Container als Ausweichquartier für den Unterricht an jenem Mittwoch neu zu vergeben. Grund war, dass die bisherige Lieferfirma ihrer vertraglichen Verpflichtung nicht nachgekommen war, mit der Aufstellung der Container am 27. November zu beginnen.

Die Firma bot jedoch an, mit Aufstellung der Container am 9. Dezember zu beginnen und diese am 27. Dezember abzuschließen. Dies wurde von der Stadt nach den bisherigen Erfahrungen als nicht realistisch abgelehnt. Vielmehr kündigte die Stadt am 3. Dezember den Vertrag.

Nach Informationen des „MM“ wehrt sich die Firma allerdings juristisch gegen diese Kündigung, worauf die Stadt sie denn auch zurückgenommen haben soll. Für eine Stellungnahme in dieser Sache war Bürgermeister Höfer am Donnerstag jedoch nicht zu erreichen. -tin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019