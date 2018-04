Auftrag für Kindergarten

Anzeige

Behandelt wird auch ein Antrag der Freien Wähler, zur Erstellung einer Verkehrskonzeption für die Stadt eine Arbeitsgruppe einzurichten. „Die Verwaltung steht der Einrichtung einer Arbeitsgruppe offen gegenüber“, heißt es in der Vorlage.

Verabschiedung und Ehrungen

Erneut kommt es heute zu einem Wechsel in der laufenden Legislaturperiode der Bürgervertretung: Für Grünen-Stadträtin Sabine Fath, die auf Grund ihres Wegzuges aus der Weinstadt ihr Mandat niederlegen muss, wird in der öffentlichen Ratssitzung am heutigen Mittwochabend der bisherige Ursenbacher Ortschaftsrat Bernd Trotte (59) als ihr Nachfolger verpflichtet.

Auf dem Programm stehen außerdem zwei Ehrungen: Die Ratsmitglieder Gabriele Mohr-Nassauer (SPD) und Wolfgang Renkenberger (FDP) werden für ihre zehnjährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg ausgezeichnet. -tin

