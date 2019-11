Aufwertung für den Artenschutz

Von unserem Redaktionsmitglied

Stephanie Kuntermann

Aus dem bisherigen Arbeitskreis für kommunale Grünflächen soll ein beratender Ausschuss für Klima- und Artenschutz werden. Das ist jedenfalls Gegenstand eines Antrags, den die Grüne Liste in der Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch vorstellen will.

„Das erhöht den Stellenwert, den diese Themen haben sollten“, sagt

...