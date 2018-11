Aus dem „Sorgenkind“ wird ein „Vorzeigeobjekt“

Gestern gab es einen Grund zu feiern: Der Neubau des Kinderhorts „Pfiffikus“ mit Räumen für die Grundschule in der Schriesheimer Oberstadt steht nämlich seinen jungen Nutzern zur Verfügung. Darauf stießen Gemeinderatsmitglieder, Rathausmitarbeiter und viele am Bau Beteiligten miteinander an. Und das nicht nur, weil die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Mädchen und Jungen im Grundschulalter steigt. Denn mit dem nun eingeweihten Angebot hat die Stadtverwaltung auch ein Sorgenkind weniger. Hatte sich doch das ursprünglich als Umbau des Pavillons der Strahlenberger Schule geplante Vorhaben stark verteuert.

Gestern war jedoch ein Freudentag, und man könnte angesichts des vielen Lobs fragen: Ist aus dem Sorgenkind ein Musterschüler geworden? „Das Ganze ist gigantisch, weil wir insgesamt drei Räume hinzugewinnen, und wir freuen uns für alle Schulkinder, aber vor allem für die Hortkinder über die neuen Möglichkeiten“, sagte jedenfalls Stefanie Zschätzsch.

Die Rektorin der Strahlenberger Grundschule lobte beispielsweise die „Lesewelt“ im Dachgeschoss des 670 Quadratmeter großen Hortneubaus. Kollegium und Eltern seien ebenso glücklich wie die Kinder, weil die Gebäude auch im Inneren „neu, modern und wunderschön geworden“ seien. „Wir sind gespannt, wie es von innen aussieht“, sagte Weinkönigin Sophie auch im Namen von Prinzessin Sofia vor ihrem Weinspruch.

„Das ist ein Meilenstein in der Kinderbetreuung“, erklärte Bürgermeister Hansjörg Höfer. Dieses Projekt sei ihm ein „Herzensanliegen“ gewesen. Nun seien auch die Zeiten des Schülertransfers ins Schulzentrum passé. Ziel sei es, dort einen Ganztagesbetrieb zu etablieren. Die anschließende Hortbegehung solle allen zeigen, dass die Einrichtung bereits „sehr gut angenommen“ werde. Am Vortag habe in den Räumen ein Sozialtraining mit Schulsozialarbeiterin Stefanie Kaupert stattgefunden. Höfer würdigte im Beisein von Tobias Nied (Heidelberger Architekten-AG) auch das „tolle Gebäude“, das äußerlich einer alten Tabakscheune nachempfunden sei und sich „zu 100 Prozent“ in der Altstadt einfüge. Jetzt sei nur noch der Schulhof zu gestalten.

Kosten von drei Millionen Euro

„Wie für alle Probleme Lösungen gefunden wurden, zeugt von Großmut, Weitblick und Flexibilität“, schwärmte Hortleiterin Marion Bonifer vom Dossenheimer „Verein für Kinder- & Jugendpädagogik Lernwerkstatt“. Ihr Ehemann Carlo ging auch auf die „Kostenexplosion“ ein. Diese war im vergangenen Jahr im Gemeinderat auf deutliche Kritik gestoßen. War ursprünglich von 750 000 Euro die Rede, verteuert sich das Vorhaben inzwischen voraussichtlich auf mehr als drei Millionen Euro. Grünen-Stadtrat Robert Hasenkopf prägte deshalb den Begriff „unsere Elbphilharmonie“. Das geflügelte Wort griff Carlo Bonifer jetzt schmunzelnd auf, indem er den Hamburger Konzertsaal als „kulturelles Vorzeigeobjekt“ mit dem neuen Hort gleichsetzte.

Auch wenn die Schlussrechnung noch aussteht, hat Höfer längst die Verantwortung für die Verteuerung übernommen. Wegen „unerlässlicher Änderungen bei der Planung“ sei aus aus der geplanten Erweiterung ein Neubau geworden. Letztendlich setzte sich mit dem einstimmigen Beschluss für das Projekt die Sichtweise von FDP-Rat Wolfgang Renkenberger aus dem Jahr 2017 durch: „Das ist unglücklich gelaufen, aber wir brauchen diese Räumlichkeiten.“ Der Hort gilt als wichtige Erziehungs- und Betreuungshilfe für alleinerziehende oder berufstätige Eltern. Das vom Bonifer-Team qualifiziert betreute Angebot soll ebenso die Integration ausländischer Kinder fördern.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018