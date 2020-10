Aus Gewerbeflächen wird Wohnraum

Neuen Wohnraum zu schaffen, gilt als eines der Zukunftsthemen. Auch in Schriesheim hat der Ausschuss für Technik und Umwelt wieder grünes Licht für eine Reihe von Bauprojekten gegeben. So wird in der Kirchstraße 26 in einem zweistöckigen Wohn- und Geschäftshaus das Erdgeschoss künftig für Wohnzwecke genutzt und entsprechend ausgebaut, so dass insgesamt zwei Wohneinheiten entstehen. Auf der

...