Ausgeschöpft, was eine Orgel zu bieten hat

Es folgt die Triosonate C-Dur mit Allegro, Largo und Allegro, ebenfalls von Bach, eine Herausforderung für jeden Organisten; denn zum einen muss er die unterschiedlichsten Klangfarben auf jedem Manual wie auch auf dem Pedal herausarbeiten, dies jedoch mit einer schier unvorstellbaren Schnelligkeit. Mit seinen verspielten Klängen etwas Ruhe und Bedächtigkeit bringt danach erst das Largo, bis es wieder donnernd und gewaltig ins Allegro übergeht.

Mal ruhig, mal donnernd

Ganz anders das Präludium und die Fuge D-Dur, die dem Organisten eine gewaltige Pedalarbeit abverlangt. Das Stück ist voll von wirbelnden Phrasen, die nur ein hervorragender Techniker meistern kann. Es ist ein Werk voller Klangmächtigkeit, das in einer „Höllenfahrt“ endet.

Man hört so etwas wie einen Dialog zwischen einzelnen Registern, mal versöhnlich, dann fordernd, bis das gewaltige Pedalspiel, das wie Gewitter hervorbricht, ein Ende setzt.

Mit dem Präludium in D-Dur verlässt Kießling den Altmeister Bach und wendet sich mit der Sonate in G-Dur dem „moderneren“ englischen Musiker Edward Elgar (1857-1934) zu, der zu den bedeutendsten Komponisten zwischen Purcell und Britten zählt. In der Viktorianischen Zeit gilt er noch als Außenseiter. Seinen Durchbruch als Komponist schafft er mit einer halbstündigen Orgelsonate, die er bei einem Besuch amerikanischer Organisten in der Kathedrale von Worcester spielt. Er schafft ein gewaltiges viersätziges Werk, das sowohl den Organisten wie auch das Instrument an die Grenzen bringt und auch Kießling Einiges abverlangt. Dieser bedauert, dass diese Sonate wegen ihrer horrenden Schwierigkeiten ein Schattendasein führt: „Denn das verdient sie nicht.“

Das staunende Publikum darf denn auch erleben, wie der Organist ein Feuerwerk an unglaublichen Harmonien und Klangfarben hervorzaubert. Er beeindruckt nicht nur mit diesem Stück, sondern während des gesamten Konzertes durch ein faszinierend facettenreich ausgebreitetes Orgelspiel, bei dem die Finger wie auch die Füße in atemberaubender Geschwindigkeit über die Tasten bzw. die Pedale fliegen.

Das begeisterte Publikum erklatscht sich eine Zugabe, die der Organist auch gewährt. Der Bitte um eine Spende am Ende des Konzerts kommt es daher gerne nach.

