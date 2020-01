„Aushängeschild der Gemeinde“

Für Pfarrer Ronny Baier ist der katholische Kirchenchor Altenbach „das Aushängeschild der Altenbacher Kirchengemeinde“: „Hinter seiner Arbeit stecken eine Menge Stunden an Proben. Doch blickt man auf das Erreichte, so sieht man, dass sich Ihr Einsatz gelohnt hat“, lobte der Geistliche bei der jüngsten Hauptversammlung. Dabei nannte er vor allem „das großartige Weihnachtskonzert“ mit der „Missa Kwela“.

Das gesamte Kirchenjahr begleitet der Chor die Gottesdienste. „Ich wünsche mir, dass auch die Gemeinde mit in den Chorgesang eingebunden wird“, bekannte Baier und schlug vor, Lieder aus dem Freiburger Chorbuch mit einfließen zu lassen: „Damit könnte man den Chor mit der Gemeinde verzahnen“.

In seinem Rechenschaftsbericht ging der Vorsitzende Peter Reinhardt auf zwei Höhepunkte ein: auf das brillante Weihnachtskonzert, das für eine volle Kirche und stehende Ovationen sorgte, und auf die erfolgreiche Chorreise nach Österreich mit dem Höhepunkt, dem Besuch einer Bergandacht. Als „Alltagsbrot“ bezeichnete er die Mitwirkung bei den Festgottesdiensten. So gab der Chor der Firmung in der Schriesheimer Stadtkirche einen feierlichen Rahmen und unterstützte stimmlich den ökumenischen Gottesdienst anlässlich der Kerwe, nicht zu vergessen der musikalische Beitrag zum vierten Advent auf dem Schulhof, eine Veranstaltung, initiiert vom Männergesangverein, die kaum ein Altenbacher mehr missen möchte.

Doch der Kirchenchor erfreut nicht nur mit seinen Stimmen die eigene Gemeinde und die Menschen im Stadtteil; die Mitglieder des Chors verstehen auch zu feiern. „Wir halten die Geselligkeit hoch“, unterstrich der Vorsitzende und nannte als Beispiel dafür das Grillfest im Sommer, das unter dem Motto „Italienischer Abend“ stand.

Dirigentin mit vollem Programm

„Ich bin glücklich, Eure Chorleiterin zu sein“, bekannte Dirigentin Irmtrud Menz. Sie dankte dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit. „Nach dem arbeitsreichen vergangenem Jahr wird es in diesem Jahr etwas ruhiger werden, wir werden uns den gottesdienstlichen Aufgaben widmen“, kündigte sie an.

Die Dirigentin nannte bereits einige Termine, die man sich merken sollte. So gibt es am 17. Juli eine Neuauflage der „Session Night – ein Dorf musiziert“ und am 30. Oktober eine Veranstaltung unter dem Titel „Even Song“. Für den 28. Juli lädt die Chorleiterin zu ihrem Geburtstag ein, an dem beide Chöre auftreten werden. Und 2021 wird ihr zehnjähriges Dirigentenjubiläum groß gefeiert.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020