„Auto mit Delle, aber fährt noch“

War oder ist der Bestand der Musikschule Schriesheim gefährdet? Die Antwort von Volker Arras fällt zweigeteilt aus: „Als ich Sie vor zwei Wochen zu diesem Pressegespräch eingeladen habe, da war die Lage sehr, sehr ernst“, bekennt der Stadtkämmerer: „Inzwischen können wir dank der Hilfe des Landes etwas aufatmen.“ Und Musikschulleiter Olaf Weithäuser kleidet es in das Bild: „Das Auto hat eine schwere Delle, aber es fährt noch.“ Doch um in diesem Bild zu verbleiben: Der weitere Weg für dieses Auto wird noch sehr steinig, wie Arras und Weithäuser im Laufe dieses Gespräches darlegen.

„Corona hat auch die Musikschule hart getroffen“, bekennt Arras: Zwei Monate kein Präsenzunterricht, also auch zwei Monate lang keine Gebühren. Ein Minus von 70 000 Euro, angesichts des Gesamtetats von 800 000 ein rundes Zehntel: „So etwas muss man erst einmal verkraften, wo der Etat der Musikschule ohnehin nicht üppig bemessen ist.“

Alle Mitarbeiter gehalten

Und dennoch, und darauf ist Arras auch persönlich ein wenig stolz: „Wir haben alle Lehrkräfte weiterbeschäftigt.“ 33 Menschen haben ihren Lebensunterhalt und damit – in diesen Zeiten besonders wichtig – ihre Krankenversicherung behalten.

Natürlich wurde auch hier versucht, mit digitalem Werkzeug den analogen Lockdown zu kompensieren. „Unser Hauptziel war es, die Bindung der Schüler an die Einrichtung aufrecht zu erhalten“, so Arras. Alle möglichen Kanäle wurden genutzt – Messenger, Zoom, Skype. Am Ende waren 90 Prozent der Schüler digital versorgt. Die übrigen, die derart nicht erreichbar sind, wurden nicht vergessen, sondern so gut es ging persönlich angesprochen.

„Für uns als Musikschule war es eine ganz neue Erfahrung“, beschreibt Weithäuser den Sprung ins kalte Wasser der Digitalisierung. Allerdings bedeutet ein derartiger Fernunterricht auch neue, höchste Anforderungen an die Lehrkräfte: „Sie müssen sich extrem konzentrieren, um über Skype etwa bei einem Klavierspiel Latenzen zu hören.“

Und als der Unterricht zumindest digital wieder angelaufen war, konnten ab 1. Juni auch wieder Gebühren erhoben werden. Die finanzielle Belastung der Musikschule entspannte sich weiter, als das Land vom Minus in Höhe von 70 000 Euro immerhin 30 000 Euro übernahm. Dann betrug der Verlust nur noch 40 000 Euro.

Seit kurzem ist auch wieder Präsenzunterricht möglich. Doch ihn zu organisieren, das stellt die Musikschule vor ungeahnte Herausforderungen. Höchstens fünf Personen inklusive Lehrer dürfen, und das auch nur in zwei Metern Abstand voneinander, in einen Raum. Der Bedarf an Räumlichkeiten, vor allem an größeren, ist daher enorm: „Gut zwölf bräuchten wir“, so Weithäuser.

Raumnot drängendstes Problem

Bei der Lösung des Problems versuchte die Stadt zu helfen: Geübt werden kann in der Mehrzweckhalle und in der früheren Kinderkrippe im Rindweg. Doch die ist eigentlich für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen. Und bei Sporthallen treten schon mal Nutzungskonflikte auf: „Als ein Musiklehrer mit seinen acht Schülern in der Mehrzweckhalle üben wollte, kamen die Handballer: ,Wir haben jetzt hier Training.‘“

Grundproblem: Wegen Corona darf die Musikschule die Räume der regulären Schulen nicht nutzen. „Selbst wenn es wieder erlaubt wird, bleibt ein Problem“: Der Raumbedarf der Musikschule trifft auf den ebenfalls gestiegenen Raumbedarf der Schulen, die ja auch in kleineren Gruppen unterrichten müssen. Verschärft wird das Ganze noch durch die laufende Sanierung des Gymnasiums mit Unterricht in Containern.

Arras ist auch zu unkonventionellen Lösungen bereit: Zehntkeller, Bergwerkshaus, Waldschwimmbad. Schon jetzt wird viel im Freien geübt – noch: „Wie sollen die Schüler im November im Freien musizieren?“ Damit zusammenhängend: Kommen unter solchen Bedingungen zum neuen Musikschuljahr ab 1. Oktober genügend Schüler-Anmeldungen? Olaf Weithäuser bekennt: „Ich gehe mit sehr großen Bauchschmerzen in die Sommerpause.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.07.2020