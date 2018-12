Auto steht in Flammen

Zu einem Fahrzeugbrand wurde die Feuerwehr am Mittwoch um 18.03 Uhr in den Griethweg in Schriesheim gerufen. Beim Eintreffen brannte ein Pkw, und die Flammen drohten auf eine Holzüberdachung überzugreifen. Nach rund 15 Minuten war das Feuer unter Kontrolle und gut eine halbe Stunde nach der Alarmierung gelöscht.

Kraftstoff läuft aus

Nachdem das Abschleppunternehmen das Fahrzeug aufgenommen hatte, liefen größere Mengen an Kraftstoff aus dem beschädigten Fahrzeugtank noch größere Mengen an Kraftstoff, die aufgefangen wurden. Für die Straßenreinigung kam eine Fachfirma zum Einsatz. Dem besonnenen Verhalten der Fahrerin des Autos ist zu verdanken, dass es zu keinem noch größeren Schaden kam. Als die Frau ihren Kleinwagen unter dem Carport abstellte, bemerkte sie Flammen unter dem Auto. Sie fuhr das Fahrzeug aus dem Unterstand und rief die Feuerwehr.

Das Auto brannte komplett aus. Ein in unmittelbarer Nähe stehender Pkw wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. red

