Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Eine Verfolgungsjagd hat sich ein 60-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten mitteilten, fiel der Hyundai-Fahrer der Streife gegen 0.45 Uhr wegen zu schnellen Fahrens in der Dossenheimer Landstraße auf. Als die Polizisten den Mann anhalten wollten, flüchtete dieser mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Handschuhsheim, fuhr über Gehwege und überquerte rote Ampeln. Die Flucht endete im Industriegebiet der Robert-Bosch-Straße, nachdem der 60-Jährige seinen Wagen mit einem platten Vorderreifen abstellte und weiter zu Fuß flüchtete. Die Beamten holten den Mann ein und nahmen ihn vor Ort fest. vs

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.10.2019