Automobilclub findet keinen neuen Vorsitzenden

Über dem Automobilclub Schriesheim ziehen dunkle Wolken auf. Spätestens seit der Generalversammlung am Wochenende im Hotel „Ludwigstal“ hängt seine Zukunft in der Luft. Denn der traditionsreiche Club findet an diesem Abend keinen neuen Vorsitzenden.

Nach 34 Jahren im Vorstand, davon 24 Jahre als Vorsitzender, zeigt sich Hans Groß amtsmüde und und stellt sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Bereits im Vorfeld hat er diese, seine Entscheidung den Mitgliedern kundgetan. In der Einladung hat er darauf hingewiesen, dass sich für die Fortführung des Vereins und der anstehenden Veranstaltungen doch bitte Kandidaten zur Wahl stellen mögen.

Gleichwohl scheinen einige Mitglieder an diesem Abend davon total überrascht. Groß ist jedoch von seinem Entschluss nicht mehr abzubringen: „24 Jahre Vorsitzender und zehn Jahre als Kassier, das ist genug“, begründet er: „Jetzt ist es an der Zeit, den Stab an Jüngere abzugeben.“