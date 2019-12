Autostellplatz künftig für Fahrrad und Kinderwagen

Von Konstantin Groß

Im Oktober genehmigte der Technische Ausschuss erstmals ein solches Ansinnen, nun kommen weitere hinzu: Immer mehr Hauseigentümer in Schriesheim wollen einen Teil der in den Bebauungsplänen vorgeschriebenen Autostellplätze lieber für Fahrräder und entsprechende Überdachungen oder Garagen nutzen. „Dass uns das so schnell einholt, damit hatten wir nicht gerechnet“, bekannte Beate Kreis vom Bauamt der Stadt im Technischen Ausschuss am Montagabend.

Da hatte das Gremium zum zweiten Mal und in kurzer Zeit einen solchen Fall vorliegen, ein Haus im Blütenweg auf dem Branich betreffend. Um der dort traditionell grassierenden Parkplatznot Einhalt zu gebieten, schreibt der Bebauungsplan eine bestimmte Zahl von Stellplätzen vor. Im vorliegenden Fall sind sie durch eine Doppelgarage und zwei Längsstellplätze ausgewiesen.

Der Eigentümer teilte nun jedoch der Stadt mit, dass er nur noch ein Auto, aber vier Fahrräder besitzt und deren Zahl sogar auf sechs aufstocken möchte. Um diese wertvollen Räder sicher unterzubringen, plant er den Bau einer Zweiradgarage mit einer Grundfläche von 2,10 mal 2,50 Metern. Darin soll außerdem ein Kinderwagen Platz finden. Wegen des topografischen Zuschnitts des Geländes ist das Wohnhaus nur über viele Treppen zu erreichen; die will der Antragsteller nun nicht jedes Mal mit dem Kinderwagen bewältigen. In ihrer jetzigen Vorlage für den Ausschuss erinnert die Verwaltung an den Präzedenzfall vom Oktober.

Damals genehmigte das Gremium mehrheitlich einen ähnlichen Antrag auf Umwandlung eines Autostellplatzes für eine Fahrradgarage - unter der Bedingung („Baulast“), dass dieser Stellplatz umgehend wieder hergestellt werde, sobald in dem Haushalt erneut ein zweites Fahrzeug angeschafft werden sollte.

Wichtige Erschließungsstraße

Doch zu diesem Fall besteht ein wichtiger Unterschied: Das damals betroffene Haus steht in einer kleinen Straße, die allein der Erschließung weniger Grundstücke dient. „Der Blütenweg hingegen dient als innerörtliche Erschließung des Gebietes Branich und erschließt in dieser Funktion eine Vielzahl von Grundstücken“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den Ausschuss: „Außerdem wird der Blütenweg in Teilbereichen als Umleitungsstrecke der Branichstraße genutzt.“ Und dies bei einer Straßenbreite von nur vier bis 5,50 Metern. Soll heißen: Gerade hier sollten keine Autos auf der Straße stehen, weil Stellplätze anders genutzt werden.

„Der Parkdruck ist dort immens“, mahnte Wolfgang Renkenberger (FDP). „Der Verlust eines Stellplatzes wiegt schwer“, unterstützte ihn Rainer Dellbrügge (SPD). „Mit dem Rad auf den Branich rauf und runter zu fahren - da erscheint mir eher der Wunsch Vater des Gedankens zu sein“, glaubte Karl Reidinger (CDU). „Und was, wenn Besuch kommt mit zwei Autos?“, mahnte sein Fraktionskollege Frank Spingel. Gleichwohl gab es eine Mehrheit - aus dem Grund, den Hans Beckenbach (FW) nannte: „Mit der Baulast können wir Missbrauch verhindern.“

Fadime Tuncer (Grüne) sah den Vorgang dagegen uneingeschränkt positiv: „Die Eigentümer haben eine andere Form der Mobilität gewählt“, argumentierte sie: „Der Stadt kann doch nichts Besseres passieren.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019