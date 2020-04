AVR holt kostenlos Grünschnitt

Seit Montag, 16. März, hat die AVR sämtliche Anlagen geschlossen, hat die Schadstoffsammlung ausgesetzt und öffentliche Termine wie die Abfallberatung vor Ort abgesagt. Es gibt vorerst keine Abholung von Elektrogeräten, Metallschrott und Altkleidern; Sperrmüll und Altholz werden aber auf Abruf noch abgefahren. Daneben gibt es jetzt für die Menschen im Rhein-Neckar-Kreis einen zusätzlichen Service, wie das Unternehmen mitteilt.

Am Montag, 20. April, kann man nämlich seinen Grünschnitt kostenlos abholen lassen. Normalerweise kostet dieses Angebot Geld, doch dieses Mal wird eine Ausnahme gemacht. Einzige Bedingung: Die Abholung muss zuvor angemeldet werden, und zwar entweder telefonisch unter der Nummer 07261/ 931-310, per E-Mail an auftragsannahme@avr-kommunal.de oder unter www.avr-kommunal.de

Die Arbeiter holen dann „Grünschnitt holzig“ ab, wie es bei der AVR heißt. Gemeint sind Äste oder Zweige von Sträuchern und Bäumen aus dem Garten, die nicht mehr in die Biotonne passen; dazu gehören aber weder Rasenschnitt noch Laub.

Äste und Zweige aus dem Garten

Die Menge sei begrenzt auf vier Kubikmeter, heißt es weiter, außerdem dürften die einzelnen Stücke nicht schwerer sein als 25 Kilo und einen Durchmesser von 20 Zentimeter sowie eine Länge von 1,5 Metern nicht überschreiten.Es wird darum gebeten, den Grünschnitt nicht in Säcke zu verpacken; ab fünf Uhr früh sollte alles ebenerdig und frei zugänglich an der Grundstücksgrenze bereit liegen. stk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020