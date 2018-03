AWO serviert Süßes und Saures

Mit Seemannslieder wurden die AWO-Gäste unterhalten. © gregor

Der Aschermittwoch hat bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Schriesheim Tradition. In der Begegnungsstätte, die die AWO und der Liederkranz gemeinsam nutzen, trifft man sich an der Kaffee- und Kuchentafel. Rund 20 Gäste sind gekommen. Einer von ihnen schnallt sich ein Akkordeon um, spielt Seemannslieder, und schon bald stimmen alle mit ein.

Die Küchencrew hat unterdessen alle Hände voll

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1846 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.02.2018