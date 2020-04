Bäckerei in Altenbach nun geschlossen

Kontaktverbot, geschlossene Geschäfte und leere Straßen: So zeigen sich derzeit die Plätze in den Städten an der Weinstraße. In Altenbach ist das nicht anders. In der Corona-Krise ist es in einen Dornröschenschlaf gefallen. Die Physiotherapie-Praxis am Anfang der Hauptstraße ist geschlossen und auch vor der Arztpraxis steht man vor einer geschlossenen Tür. Das einzige Restaurant hat schon länger aufgegeben und dass ausgerechnet die Bäckerei Bernauer am letzten Tag im März ebenfalls schloss, ging an den Altenbachern fast schon unbemerkt vorüber.

Außer einem regen Autoverkehr durch die Hauptstraße sieht man keine Menschen dieser Tage. Um aus der Ferne doch jemanden zu erblicken, der mit Mundschutz zügig über die Straße geht, muss man etwas Geduld aufbringen. Einer, der den Kampf gegen den Virus aufnimmt, ist Horst Tison, der Inhaber des Kiosks in Altenbach. Er hält sein Geschäft auch in Zeiten der Corona-Pandemie zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet und hat kürzlich erst sein Angebot erweitert – sogar um Brötchen.

Der Coronavirus geht auch nicht spurlos an seinem Geschäft vorbei. „Der Umsatz ist schon deutlich zurückgegangen“, stellt er fest. Was fehle, sei der Durchgangsverkehr, doch er sehe die Lage noch nicht so dramatisch: „Wir müssen halt das Beste aus der Situation machen“. Dem schließt sich auch die Kundin Laura Lehmann an, die noch schnell im Kiosk Besorgungen macht. Die junge Altenbacherin wurde von ihrer Firma in den Zwangsurlaub verbannt und nutzt jetzt ihre Freizeit mit den Kindern.

Ein anderer Mann versucht, in der Bank am Automaten Geld zu ziehen, bekommt aber keines. „Das ist jetzt der dritte Bankautomat, der kein Geld mehr ausspuckt“, schimpft er. Das ganze „Geschrei“ um den Virus nennt er Hysterie. „Man sollte schon Abstand halten, aber was da gemacht wird, ist doch nicht mehr normal“. Er berichtet, dass er in einer metallverarbeitenden Zulieferfirma für Autos arbeite und jetzt auf Kurzarbeit gesetzt wurde. Er habe schon Angst vor einer drohenden Arbeitslosigkeit. Auf den großen leeren Parkplatz vor dem Waldschwimmbad fährt ein LKW und hält vor Heidis Imbiss. Aus der Fahrerkabine springt der Fahrer und steht erst einmal etwas verunsichert vor dem Imbiss, der ebenfalls geschlossen zu sein scheint.

„Können nicht vorher planen“

Heidi hält ihren Imbiss offen, nur aus Gründen der Sicherheit hat sie einen Eingang separat vom Ausgang geschaffen. „Ich weiß nicht, ob wir die Krise überleben werden“, klagt sie, die ihren Imbiss erst vor zwei Jahren eröffnete. „Unser Hauptgeschäft war und ist die Bewirtung“, erläutert sie und die sei nun mal weggefallen. Statt gemütlich zu speisen, holen die Kunden ihr Essen nach einer telefonischen Bestellung ab.

Am Speiseplan habe sich nichts geändert und es gebe auch ein täglich variierendes Tagesmenü, was nicht immer einfach sei. „Wir können vorher nicht planen“, berichtet sie, denn auch im Großmarkt stünde sie vor leeren Regalen. Keiner weiß, was der Morgen bringen wird, doch die Altenbacher wie auch die Schriesheimer zeigen sich noch zuversichtlich.

