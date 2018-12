Baerbock spricht im Zehntkeller

Großer Bahnhof bei den Bergsträßer Grünen zum Jahresauftakt: Annalena Baerbock (Bild), mit Robert Habeck Vorsitzende der Bundespartei, spricht während des Neujahrsempfangs am Sonntag, 6. Januar, 16.30 Uhr, im Schriesheimer Zehntkeller. Die 38-Jährige, die aus Hannover stammt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von 2009 bis 2013 war die Juristin Landesvorsitzende von Bündnis 90/ Die Grünen in Brandenburg. Seit Oktober 2013 gehört sie dem Deutschen Bundestag an, war Sprecherin für Klimapolitik der Bundestagsfraktion und Mitglied des Sondierungsteams ihrer Partei, das nach der Bundestagswahl 2017 die Möglichkeit einer „Jamaika-Koalition“ mit CDU, Grünen und FDP ausgelotet hat.

Auf der Redeliste stehen neben Baerbock die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner und Uli Sckerl, der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsgrünen. Der Empfang wird musikalisch von Tobias Escher mit Auszügen aus seinem aktuellen Solo-Programm „gypsi cirkus“ begleitet. kba (BILD: dpa)

