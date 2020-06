Bäume umgekippt

Umgestürzte Bäume haben am Samstagnachmittag die Schriesheimer Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie Kommandant Oliver Scherer mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 16.14 Uhr in die Branichstraße gerufen. Vor Ort bot sich zunächst ein unübersichtliches Bild. Größere Äste waren laut Feuerwehr auf die Straße gefallen, in rund sieben Metern Höhe ragte ein Baum über die Straße. Einige Meter darüber hing ein Baum schräg in einem anderen Baum. Da zunächst nicht klar war, ob die Bäume herunterfallen könnten, wurden weitere Feuerwehrleute benachrichtigt.

Anschließend zogen die Feuerwehrleute in mehreren Versuchen die Bäume auf die Straße. Danach zerkleinerten sie das Holz mit Kettensägen. Im Verlauf der Arbeiten wurde auch die Talstraße kurzzeitig gesperrt. Nach etwas mehr als drei Stunden war der Einsatz beendet und die Branichstraße wieder frei befahrbar. Von der Feuerwehr waren 18 Personen und fünf Fahrzeuge im Einsatz. Die Polizei war mit einem Streifenwagen vor Ort. red

