Baggerschaufel gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat von dem Baugrundstück eines Kindergartens in der Schriesheimer Kurpfalzstraße eine 120 mal 40 Zentimeter große Baggerschaufel im Wert von rund 4000 Euro entwendet. Derzeit ist unklar, wie der Unbekannte auf das Baustellengelände gelangte. Als Tatzeit kommt nach Angaben der Polizei von gestern Dienstag, 16.20 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, in Frage. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schriesheim unter der Telefonnummer 06203/61301 in Verbindung zu setzen. Das Polizeirevier Ladenburg nimmt ebenfalls Hinweise unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 entgegen. red/pol