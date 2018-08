Bald soll sich was tun unter der Strahlenburg

Wer zur Schriesheimer Strahlenburg emporfährt, der entdeckt zu seiner Linken ein eindrucksvolles Bauwerk, das jedoch immer mehr zur Ruine wird: das frühere Kreisaltenheim. Dessen Bausubstanz verfällt, Unkraut sprießt überall, kleine vier- und große zweibeinige Zeitgenossen treiben ihr Unwesen und hinterlassen entsprechende Spuren. Mit diesem unschönen Zustand unterhalb des Symbols der Weinstadt soll es nun aber bald vorbei sein: Heute, 18 Uhr, berät der Technische Ausschuss des Gemeinderates die geplante Neubebauung dieses Areals.

Seit mittlerweile acht Jahren „sind die Gebäude im Leerstand“, wie die Verwaltungsvorlage formuliert. Nicht nur Willi Krämer, Betreiber des renommierten Hotel-Gasthofes „Zum Neuen Ludwigstal“, stört dieser Schandfleck in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Für die Kommunalpolitiker wurde es eine Last für die Stadtentwicklung.

Der Leerstand verführte denn auch zu immer neuen Ideen. Im Gemeinderatswahlkampf 2014 forderte die SPD, die Stadt möge das Grundstück erwerben, um Wohnbebauung mit Mehrgenerationenhäusern zu ermöglichen. Der FDP dagegen schwebte ein Existenz-Gründerzentrum für Start-up-Unternehmen des IT-Bereiches vor. Im Jahr der großen Flüchtlingskrise 2015 war die riesige Immobilie immer wieder im Gespräch, um den Notstand bei der Unterbringung der vielen fremden Menschen zu lindern. Nachdem der Landkreis im Jahre 2014 umfangreiche Instandsetzungsarbeiten vornehmen ließ, schienen solche Gerüchte ja auch Realität zu werden.

Doch nichts war dran. Das Aufhübschen des Bauwerks diente alleine dazu, einen möglichst hohen Kaufpreis bei der Vermarkung zu erzielen, die 2014 begann. Im Jahre 2015 erfolgte endlich der Verkauf.

Der neue Besitzer, dessen Identität nicht genannt wird, will die jetzige Bausubstanz abbrechen und ein ganzes Quartier neu errichten. Ursprünglich waren fünf Mehrfamilienhäuser mit jeweils drei Stockwerken und einer Tiefgarage geplant.

Inzwischen wurde umgeplant: sechs Doppelhäuser mit je zweieinhalb Geschossen sowie eine Reihenhauszeile mit vier Wohneinheiten – jeweils mit Dachterrasse, aber nun ohne Tiefgarage. Die Stellplätze sollen in Carports oder offen auf den Grundstücken ausgewiesen werden.

Aufhebung des Bebauungsplans

Allerdings bedingt die Planung zum Teil erhebliche Überschreitungen dessen, was im Bebauungsplan zulässig ist, der sich über Teile des Gebietes erstreckt: So wird die Traufhöhe zum Hang teilweise um sechs Meter überschritten, die Baugrenzen bis zu 2,50 Meter. Die Verwaltung will dies dennoch ermöglichen, damit „dringend notwendiger Wohnraum zeitnah entstehen kann“.

Zu diesem Zweck soll der Bebauungsplan, der der Planung teilweise widerspricht, schlichtweg aufgehoben werden. Sobald dies geschehen ist, könnten die Bauanträge einfach gemäß Baugesetzbuch beschieden werden. Geht es nach der Verwaltung, soll heute Abend eine entsprechende Empfehlung an den Gemeinderat ergehen und der Bauantrag solange zurückgestellt werden.

