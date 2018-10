Barbara Schenk-Zitsch gibt Vorstandsposten ab

Die Grüne Liste (GL) Schriesheim hat einen neuen Vorstand gewählt und die Stadträtin und stellvertretende Bürgermeisterin Barbara Schenk-Zitsch gehört ihm nicht mehr an. Nach mehr als 20 Jahren Vorstandsarbeit – in der GL arbeiten zwei gleichberechtigte Vorsitzende – trat sie am Mittwoch nicht mehr zur Wahl an und schlug Dagmar Wenger zu ihrer Nachfolgerin vor.

Robert Hasenkopf Konrad, der einstimmig zum Vorsitzenden wiedergewählt wurde, dankte seiner Mitstreiterin für 20 Jahre konstruktive Arbeit. „Es war eine sehr schöne Zeit mir dir“, dankte er. Zu einem ihrer besonders großen Verdiensten gehöre der „HELPI“. „Du warst immer da, wenn man dich gebraucht hat“. Zu ihrer Nachfolgerin gewählt wurde Dagmar Wenger.

Was im vergangenen Jahr kommunalpolitisch in Schriesheim über die Bühne lief, darüber berichtete der Vorsitzende Robert Hasenkopf Konrad. Zu den größten Brocken gehöre die Schulsanierung, stieg er in seinen Bericht ein. Er sprach den Zuschuss aus einem Bundesprogramm von sieben Millionen Euro an, den die Stadt laut einer Vorgabe bei einer Komplettsanierung von rund 30 Millionen Euro erhalten könne. „Natürlich stehe die GL hinter der Schulsanierung, aber nicht zu dem Preis“, führte er weiter aus. Rechnerisch würde da langfristig auf die Stadt eine Tilgungsrate von zwei Millionen Euro zukommen, und das sei nicht zu stemmen, so Hasenkopf. „Wir müssen weg von einer großen Lösung“ und er ergänzte, „Sanierung Ja, aber die hat auch finanzielle Grenzen“.

Er gab weiter zu bedenken, dass sich in Schriesheim noch weitere Baustellen befänden. Da seien auch die ebenso renovierungsbedürftigen Grund- und Realschule, weiter stünden auf der Agenda bezahlbare Wohnraum, Flüchtlingsunterkünfte wie auch die Sanierung der Talstraße mit den beiden Brücken, die nach dem Tunnelbau zur Ortsstraße heruntergestuft wurde. Er sprach ebenfalls den Neubau des Kindergartens an, der mit vier Millionen bilanziert wird, außerdem werde ein weiterer Kindergarten benötigt. „Wir müssen einfach finanziell flexibel bleiben“, forderte er. Es stehen aber noch weitere Projekte an, wie der Hochwasserschutz am Rückhaltebecken, die mit fünf Millionen veranschlagt sind, weiter die Hangsanierung und der Fahrradweg nach Altenbach aber auch der Friedwald sei noch nicht vom Tisch.

Gutes Gefühl für die Wahlen

Erfolgreich habe man nach Verhandlungen mit den betroffenen Winzern und Naturschützern die geplante Rebflurbereinigung abschmettern können. „Dass die nicht gemacht wird, das hat Schriesheim gut getan“, beurteilte er. Was die im nächsten Jahr bevorstehende Kommunalwahl betreffe, da habe er ein sehr gutes Gefühl, doch näher wollte er sich darüber nicht einlassen.

Ein weiteres Standbein der GL sind die Kulturveranstaltungen, über die Stadtrat Christian Wolf informierte. Im zurückliegenden Jahr hatte die GL insgesamt sieben Veranstaltungen gemanagt, sechs im kulturellen Bereich, darunter den italienischen Abend, „Essen und Musik“ beim Straßenfest und den traditionellen politischen Aschermittwoch. Geplant sind bereits die künftigen Veranstaltungen. Am 10. November wird Madeleine Sauveur im Zehntkeller gastieren. Für den politischen Aschermittwoch hat sich die Arbeitsgruppe etwas Besonderes einfallen lassen. Es ist ihnen gelungen das Boulevard Theater Deidesheim mit der Komödie „Gatte gegrillt“ nach Schriesheim zu holen.

Geplant ist ebenfalls ein Literatur und Liederabend mit Adax Dörsam und für 2020 fest eingeplant ist der Kabarettist Philipp Weber.

Die Wahlen: Vorsitzende: Robert Hasenkopf Konrad, Dagmar Wenger Kassier: Volker Altmann Schriftführerin: Claudia Kockrow Kassenprüfer: Norbert Claasen und Bernd Molitor. greg

