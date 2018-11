Barbara Schenk-Zitsch tritt nicht mehr an

Paukenschlag in der Schriesheimer Kommunalpolitik: Im nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vom Mittwochabend kündigt Vize-Bürgermeisterin Barbara Schenk-Zitsch (kleines Bild: zg) ihren Rückzug an. Bei der Gemeinderatswahl im Mai kommenden Jahres will die beliebte Stadträtin der Grünen Liste nicht wieder kandidieren.

„Natürlich fällt es mir schwer aufzuhören“, bekennt die 66-Jährige laut Redetext, der dem „MM“ vorliegt: „Denn ich leiste meine Arbeit für die Bürger von Schriesheim unglaublich gerne – besonders für das Wohl derer, die keine Lobby haben.“

Als Grund für ihren Rückzug nennt sie familiäre Gründe: „Der Schicksalsschlag mit der schweren Erkrankung meines Mannes, der letztes Jahr kurz vor Weihnachten meine Familie getroffen hat, öffnete mir die Augen, wie wertvoll die Zeit ist, die für meine Familie bleibt.“

Doch will sie sich zwar aus der Kommunalpolitik im engeren Sinne, aber nicht vom gesellschaftlichen Engagement zurückziehen. So möchte sie sich „auch ohne Mandat weiterhin für meine Klientel einsetzen und für das Thema Barrierefreiheit“. Hinzu kommen die von ihr gegründete und nach ihr benannte Stiftung sowie die „Kinderinitiative Strahlenburg“, als deren Vize-Vorsitzende sie fungiert.

Die promovierte Zahnärztin, in deren Praxis inzwischen Sohn und Tochter eingetreten sind, stammt aus einer traditionsreichen Schriesheimer Familie; ihr Vater war ein bedeutender Stadtrat der Freien Wähler. Schenk-Zitsch dagegen kandidierte 1999 für die Grüne Liste zum Gemeinderat und wurde bravourös gewählt und seither bestätigt, zuletzt 2014 als Stimmenkönigin ihrer Fraktion. Auf Grund dessen wurde sie im gleichen Jahr zur Ersten Stellvertreterin des Bürgermeisters gewählt.

Ihrem Beruf entsprechend, bildeten zunächst Gesundheits- und Sozialthemen den Schwerpunkt, so die Rauchfreiheit in städtischen Gebäuden, Alkohol- und Gewaltprävention auf dem Mathaisemarkt und Barrierefreiheit für Senioren/Behinderte.

Hinzu trat der Einsatz für die Aufarbeitung der NS-Zeit durch Verlegung von „Stolpersteinen“. Die Umbenennung des Kriegerdenkmals in „Kriegsopfergedenkstätte“ war das Ergebnis ihrer Initiative. -tin

