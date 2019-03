„Bauchweh“ wegen großer Investitionen

Keine Probleme mit dem aktuellen Etat, aber Befürchtungen, ob mittelfristig die finanzielle Belastung zu bewältigen ist. Das war der Tenor der Haushaltsreden sämtlicher Fraktionen. Am Ende stimmten alle für das Zahlenwerk.

Robert Hasenkopf-Konrad (Grüne Liste) wies darauf hin, dass der Verwaltungshaushalt „auf soliden Füßen“ stehe und sich im „grünen Bereich“ befinde. Dann ging er auf den Vermögenshaushalt ein, zählte die aktuellen Projekte auf, ebenso die, die mittelfristig anstehen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so funktionieren wird“, meinte er. Zumal für etliche Projekte wie das Feuerwehrgerätehaus und die weitere Unterbringung von Flüchtlingen noch keine Mittel eingeplant wären. Fraglich sei zudem, ob die Stadt tatsächlich mit einem Erlös von sechs Millionen Euro aus einem neuen Baugebiet rechnen könne. Sein Fazit: „Bei den großen Investitionen haben wir schon etwas Bauchweh, ob wir in der Lage sind, das zu stemmen.“

Schulden bereiten Sorgen

Auch Andrea Diel (CDU) wies auf die großen Investitionen hin und zählte deren Schwerpunkte auf. Sie sieht allerdings die Notwendigkeit der Projekte, so beispielsweise beim Hochwasserschutz: „Die Bilder will keiner haben, wenn Schriesheim überschwemmt wird.“ Diehl macht sich Sorgen über die Entwicklung der Schulden und beziffert den künftigen jährlichen Schuldendienst (Zins und Tilgung) auf rund 1,1 Millionen Euro. „Wir mahnen hier unverändert zu strikter Ausgabendisziplin“, so die Christdemokratin. Zum geplanten Wohngebiet meinte sie, dass es angesichts der Lage auf dem Markt an der Zeit sei, einen „gewissen Prozentsatz“ an Wohnraum für weniger Betuchte einzuplanen.

Heinz Kimmel, der zur Kommunalwahl nicht mehr antritt, hielt seine letzte Haushaltsrede für die Freien Wähler. „Wieder mal ein Rekordhaushalt“, meinte er und verwies darauf, dass das Volumen 2015 noch 36,9 Millionen betragen habe, jetzt über 56 Millionen. Zwar bereitet ihm der Schuldenstand von 10,8 Millionen Kummer, aber: „Wir haben in den letzten Jahren in unsere Infrastruktur investiert und haben in der Zukunft noch jede Menge Aufgaben zu stemmen.“ Heinz Kimmel nannte Investitionen in Höhe von insgesamt 30 Millionen Euro. Doch dabei handle es sich um „pure Notwendigkeiten“.

Auch Rainer Dellbrügge (SPD) sprach von Superlativen: „Seit Jahren jagen wir von einem Rekordhaushalt zum anderen.“ Und er warnte: „Irgendwann sind die fetten Jahre vorbei.“ Der Sozialdemokrat wies darauf hin, dass die Personalausgaben 22 Prozent des Verwaltungsetats beanspruchen. Durch die stetig steigenden Anforderungen für die Betreuung von Kindern und Flüchtlingen sei mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Ganz am Anfang stehe man bei der Diskussion um ein mögliches Neubaugebiet. Dellbrügge sprach von einem Spagat zwischen den Zielen, bezahlbaren Wohnraum zu bekommen und der Kommune Geld für künftige Projekte zu verschaffen.

Wolfgang Renkenberger (FDP) warf ebenfalls einen Blick auf die großen Investitionen. Diese hätten nichts mit Luxus oder Prassen zu tun, sondern man erfülle die Aufgabe der Kommune. So auch bei der Kinderbetreuung: „Wir haben es gewollt und wollen nicht zurück.“ Deshalb müsse man die Verschuldung schultern und hoffen, dass nichts dazukommt. Es sei zu früh, zu den Themen „Schulsanierung“ und „Neubaugebiet“ etwas zu sagen: „Da steht alles am Anfang.“

Nachdem das einstimmige Ja zum Haushalt klar war, lobte Bürgermeister Hansjörg Höfer den Gemeinderat: Dieser habe Schriesheim zukunftsfähig gemacht und zum Beispiel die Weichen für die Sanierung des Gymnasiums gestellt. Dank der guten Steuereinnahmen sei es auch gelungen, den Sanierungsstau anzugehen. Höfer kündigte an, dass es weitere Sanierungsgebiete geben wird, unter anderem in Ursenbach.

