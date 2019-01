Bauherr schafft vollendete Tatsachen

Wurde der Bauherr angezeigt? „Das entzieht sich unserer Kenntnis“, beantwortet Bauamts-Mitarbeiterin Beate Kreis die Nachfrage aus dem Technischen Ausschuss; Grünen-Fraktionschef Christian Wolf hakt nach, denn er vermutet, dass das Verfahren so ins Rollen gekommen sei. Klären lässt sich das nicht, Kreis weiß nur, dass das Landratsamt den Grundstückseigentümer aufforderte, Pläne einzureichen. Das tat er, und nun zeigt sie Grundriss und Lageplan: Im Wiesenweg wurde im Dachgeschoss eines Stalls gebaut.

„Dieser gehört zum Bestand und wurde zu Wohnzwecken umgenutzt“, erklärt Kreis. Nun ging es darum, die Maßnahme nachträglich zu gestatten und – weil das Grundstück im Sanierungsgebiet „Ladenburger Straße/ B3“ liegt – auch gleich noch die sanierungsrechtliche Genehmigung zu erteilen. Dass die Umbauten ohne behördliche Erlaubnis erfolgten und bereits Tatsachen geschaffen wurden, stieß den Ausschuss-Mitgliedern sauer auf.

„Wir sind nicht begeistert, wenn wir etwas im Nachhinein billigen sollen“, drückte Wolf die Stimmung im Gremium aus. Karl Reidinger (CDU) forderte noch den Nachweis von Stellplätzen, während sich Jutta Becker (FW) zumindest damit anfreunden konnte, dass sich der Bau gut in die Umgebung einfüge – das sieben mal 20 Meter große Gebäude ist im rückwärtigen Bereich des Grundstücks gelegen. SPD-Fraktionschef Sebastian Cuny konnte der Maßnahme auch positive Seiten abgewinnen. Zwar sei es schade, dass das Verfahren so ablaufe: „Aber jedenfalls ist es ein Fall der gewünschten Innenverdichtung.“ Am Ende stimmt das Gremium dann doch zu.

Neubau in Rennewart-Süd

Skepsis auch bei einem anderen Vorhaben: Für eine Fläche in der Straße Rennewart-Süd lag eine Bauvoranfrage vor. Entstehen soll hier ein zweigeschossiges Mehrparteienhaus mit zehn mal 18 Metern Grundfläche, die Baugrenzen werden im nördlichen Bereich überschritten.

Nach einer Ortsbesichtigung herrschte auch diesmal Einigkeit im Gremium. Becker sagte zur Vergrößerung: „Das Grundstück gibt es her.“ CDU-Stadtrat Frank Spingel stellte fest, dass die Nachbarschaft im Norden nicht beeinträchtigt werde, und Irmgard Mohr (SPD) forderte die Einhaltung der Stellplatz-Satzung, die besagt, dass notwendige Stellplätze nicht „gefangen“, sondern stets anfahrbar sein müssen.

Einhellig waren aber auch die Bedenken, dass das Haus nicht nur in die Breite, sondern auch zu weit in die Höhe wachsen könnte. „Wir stimmen nur unter der Bedingung zu“, kündigte Wolf an, „dass es nicht höher wird als die benachbarten Gebäude.“ Seine Begründung: „Wenn wir jetzt keine Grenze reinpacken, haben wir später keine Möglichkeit mehr, darauf einzuwirken.“ Nämlich mangels Festsetzungen im Bebauungsplan. Unter diesen Einschränkungen gab das Gremium schließlich grünes Licht.

Unkomplizierter war die Zustimmung zu zwei weiteren Privat-Vorhaben: Ein Antragsteller will Büroräume in der Talstraße zu Wohnzwecken nutzen, ein anderer eine bereits vorhandene Garage in der Kirchstraße als Arbeitsraum verwenden. „Wir freuen uns immer über Gewerbe-Erweiterungen“, lobte Wolf. Zumal zugesagt wurde, dass Lärm nicht zu befürchten sei. stk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019