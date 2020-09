Baum stürzt auf Straße

Der Baum blockierte für kurze Zeit den Burgweg in Schriesheim. © Feuerwehr

Wegen eines Erdrutschs ist in Schriesheim ein Baum umgestürzt und auf dem Burgweg liegen geblieben. Wie die Freiwillige Feuerwehr am Dienstag auf ihrer Facebookseite mitteilt, wurde durch den Vorfall am Sonntagabend die Fahrbahn blockiert. Kurz nachdem die Einsatzkräfte im Burgweg eintrafen, kam jedoch auch der Eigentümer des Grundstücks vor Ort. Da der Baum nicht sonderlich groß war, konnte er soweit entfernt werden, dass die Straße wieder frei befahrbar war.

Die Feuerwehr wies den Grundstückseigentümer noch darauf hin, den Hang zu überprüfen, damit er nicht noch weiter abrutscht. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte war nicht notwendig. Es gab weder Schaden noch Verletzte. jei

