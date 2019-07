Bauwagen wird angeschafft

Wenn es um den Nachwuchs geht, dann sind sich die Kommunalpolitiker im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) einig. So auch bei der letzten Sitzung,, als es darum ging, den Standort des Bauwagens für den Waldkindergarten zu verlegen. Das Gremium stimmte dem Ansinnen ohne weitere Aussprache zu.

Vor zwölf Jahren wurde der Waldkindergarten gegründet und hat bislang nichts an seiner Beliebtheit eingebüßt; die Nachfrage nach einem Platz ist nach wie vor ungebrochen, das war von Annette Pschera-Riedel, vom Kindergartenbetreiber Purzelzwerge zu erfahren. „Die Umsetzung war nicht einfach“, erinnert sie sich an die Anfangszeiten.

Anderer Betreuungsschlüssel

Kommen im herkömmlichen Kindergarten drei Betreuer auf 20 Kinder, so liege beim Waldkindergarten der Betreuungsschlüssel weit höher. Sie berichtet, dass das Konzept der Waldpädagogik bei den Eltern sehr gut angekommen sei.

„Die Kinder verbringen den ganzen Tag im Wald und bewegen sich um die drei Kilometer“, so die Leiterin. Das bedeutet, dass sich die Kinder selten an ein und demselben Ort aufhalten. „Sie steuern verschiedene Plätze im Wald an, so werden bei schönen Wetter am Bach Staudämme gebaut“, gibt sie einen Einblick in die Waldpädagogik.

Jetzt will die Einrichtung den etwas hügeligen Standort im Weiten Tal verlassen und einen neuen im Gewann „Große Heddesbach“ aufschlagen. Der Platz steht bereits fest und wurde auch von den Förstern als gut bewertet. Der Standort ist also da. Was jetzt noch fehlt, ist ein Bauwagen, und zwar ein ganz besonderer von einer Länge von 10,90 auf 2,40 Meter und einer Höhe von 2,30. Er soll genügend Platz bieten für 20 Kinder, eine Spielecke und eine Heizung. greg

