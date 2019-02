„Begegnung mit William und Kate hat mich begeistert und motiviert“

Schriesheims neue Weinhoheiten stehen fest: Weinkönigin 2019 wird Annalena Spieß. Die 19-Jährige folgt damit Sophie Koch, deren einjährige Amtszeit mit Krönung ihrer Nachfolgerin zur Eröffnung des 440. Mathaisemarktes am 8. März im Festzelt endet. Als ihre Prinzessinnen fungieren Ann-Kathrin Haas (19) und Nadja Grittmann (20). Die mit Spannung erwartete Bekanntgabe der Namen dieser drei erfolgte gestern Abend vor den Honoratioren der Weinstadt im Rahmen einer traditionellen Feier im Historischen Zehntkeller.

Gewählt wurden die Weinhoheiten – wie seit 1953 üblich – von Vorstand und Aufsichtsrat der Winzergenossenschaft. Erstmals seit vielen Jahren kam dabei ein komplett neues Team heraus, das heißt: Keine der bisherigen Prinzessinnen ist, wie sonst oftmals üblich, „aufgerückt“.

Zwar haben die Prinzessinnen kandidiert, doch die Mehrheit erhielt Annalena Spieß.

Im zweiten Anlauf erfolgreich

2017 fungierte Annalena bereits als Prinzessin und bewarb sich danach erstmals als Königin. „Die Zeit als Prinzessin war so schön, dass ich sie gerne fortsetzen wollte“, begründet sie ihre Kandidatur: „Das größte Erlebnis für mich war natürlich die Begegnung mit William und Kate in Heidelberg. Die hat mich begeistert und zusätzlich motiviert.“

Doch bei der Wahl vor einem Jahr unterlag sie noch Sophie Koch. „Für mich war das damals kein Grund, gefrustet zu sein“, bekennt sie. Insofern kandidierte sie nun erneut und war im zweiten Anlauf erfolgreich – so wie übrigens auch ihre Vor-Vorgängerin Lisa Menges im Jahre 2017.

Auch der Vater feiert Premiere

Dass es für Annalena geklappt hat, das freut natürlich vor allem ihren Vater. Denn Karlheinz Spieß ist erst seit kurzem Vorsitzender der Winzergenossenschaft Schriesheim und damit zugleich erstmals verantwortlich für die Präsentation der Weinhoheiten. Auch Annalenas Großeltern sind verständlicherweise mächtig stolz auf ihre Enkelin.

Beruflich absolviert die 19-Jährige derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der AWO Rhein-Neckar. In diesem Rahmen wirkt sie an einer Grundschule in Walldorf als Schulbegleiterin für ein Kind mit Behinderung. Langfristig will sie vielleicht – im weitesten Sinne – in die Fußstapfen ihres Vaters und Großvaters treten und eine Ausbildung als Winzerin oder als Hotelfachfrau beginnen.

Ihren Hauptwohnsitz hat Annalena derzeit zwar in Meckesheim im Kraichgau. „Aber sie hat natürlich nach wie vor ihr eigenes Domizil auf unserem Hof“, berichtet ihr Vater. Wie in ihrer Amtszeit als Prinzessin vor zwei Jahren, so wird sie daher auch diesmal an Mathaisemarkt-Tagen hier wohnen, also nachts nicht in den Kraichgau fahren müssen.

Familiäre Tradition

Erfahrung mit einem ähnlichen Amt hat auch bereits ihre Prinzessin Ann-Kathrin Haas: 2007 bis 2011 amtierte sie als kleine Weinprinzessin. Oma Margret Forschner war 1969 Weinprinzessin, und die bisherige Weinkönigin Sophie ist ihre Cousine. Der Weinbau selbst liegt in der Familie. Ann-Kathrins Vater Hartmut ist zwar hauptberuflich Flottenmanager bei DB Regio, im Nebenerwerb aber Winzer und als solcher stellvertretender Vorsitzender der WG; Opa Peter Haas, viele Jahre lang Vorstandsmitglied der Genossenschaft, ist noch heute als Rebschutzwart aktiv. Insofern keine Überraschung, dass Ann-Kathrin eine Ausbildung zur Winzerin im Weingut Becker in Malsch absolviert, das vor einiger Zeit übrigens den Deutschen Rotweinpreis errungen hat. „Eine sehr gute Adresse“, wie Harald Weiss, der Geschäftsführer der Schriesheimer WG, als Fachmann gerne bestätigt.

Job im Verkaufsladen

Auch Nadja Grittmann hat enge Beziehung zum Wein: Seit vier Jahren jobbt sie im Verkaufsladen der WG; hier hat sie profundes Wissen über Wein erworben, das sie nun weitergibt, auch bei großen Auftritten der WG wie auf den Mannheimer Kapuzinerplanken. Wie Annalena absolviert sie ein Freiwilliges Soziales Jahr als Schulbegleiterin, in ihrem Fall an der Martinsschule Ladenburg.

Vater Rolf bewirtschaftet in dritter Generation im Nebenerwerb einen Weinberg und ist – wie schon Großvater Albrecht – in der WG aktiv. Mutter Sabine arbeitet bei der Weinbau- und Vertriebsgenossenschaft – und stammt übrigens aus Ursenbach, womit dieses Jahr sogar der kleinste Stadtteil bei den Weinhoheiten Berücksichtigung findet.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019