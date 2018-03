Bei Alkohol Erfolg erzielt

Anzeige

Gut bewertet wurde auch der Festumzug. „Das Wetter war optimal, und auch die Süßigkeiten haben gereicht“, lautete das Resümee. Als eine Anerkennung für ihre Arbeit bewerteten sie die Einladung zum traditionellen Rundgang. „Das zeigt, dass wir und unsere Arbeit im Rathaus wahrgenommen werden“, dankten sie Bürgermeister Höfer und den Gemeinderäten.

30 000 Euro für Sportgeräte

Dass der Gemeinderat auf die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht, zeigt die Bereitstellung von zirka 30 000 Euro für Outdoor-Sportgeräte wie ein Trampolin, einen Walker und einen Stepper für die Armmuskulatur, die dann von allen Altersgruppen genutzt werden können.

In diesem Jahr werden die Jugendlichen am 7. Juli wieder zur Wahlurne gerufen. Dazu soll auch eine Wahlparty im Push-Gelände gefeiert werden. Geplant ist ein Volley-Ball-Turnier, die Übertragung des WM-Fußballspiels und eine Grillfete. Um die Schüler verstärkt zur Wahlurne zu bringen, werden zuvor die Jugendgemeinderäte in die Klassen gehen, ihre Arbeit vorstellen und die Werbetrommel rühren. Geplante Termine sind der 26. April und der 3. Mai. Bis zum 15. Mai können sich die Kandidaten bewerben. Das Ende ihrer Amtszeit wollen die amtierenden Mitglieder mit einem Bowling Abend feiern.

