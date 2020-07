Bei Corona ist es anders als beim Golfkrieg

„Wir freuen uns riesig“, bekennt Sofia Hartmann. Dass sie als Weinkönigin gemeinsam mit Fabienne Röger und Lena Meyer als Prinzessinnen ein Jahr länger amtieren darf, das hatte sie lange gehofft, im Grunde auch erwartet. Dass es jetzt in der Tat so kommt (wir haben berichtet), ist dennoch nicht selbstverständlich, wenn man sich die Tradition dieses Amtes in Schriesheim betrachtet.

Seit seiner Etablierung in der Weinstadt 1953 galt: Die Hoheiten sind gewählt für ein Jahr und bleiben auch so lange – nicht kürzer und nicht länger. Trotz Corona war eine Verlängerung daher völlig offen.

So war die Situation auch noch, als die Drei Hoheiten am Donnerstag kurz vor 17 Uhr vor dem Zehntkeller zur Vorstellung des Jubiläumsweins eintrafen (wir berichteten). Während die übrigen Beteiligten in den Keller hinabstiegen, nahm WG-Vorstandschef Karlheinz Spieß die Drei zur Seite – und offenbarte ihnen die Entscheidung der Gremien: Sie dürfen ein Jahr weitermachen.

Keine selbstverständliche Entscheidung, wenn man in die Geschichte blickt, zum Golfkrieg 1991. Damals wurde in Schriesheim gestritten, ob der Mathaisemarkt stattfinden darf, während am Golf gekämpft wird. Der Bund der Selbstständigen war für Absage, die Winzer dagegen. Sogar die noch amtierende Weinkönigin Diana Sandel meinte: „Wir können doch nicht feiern, während da unten Leute sterben.“

Am 8. Februar 1991 beschloss der Gemeinderat mit knapper Mehrheit die Absage des Mathaisemarktes, der knapp einen Monat später hätte starten sollen. Doch eine wichtige Frage blieb: Was ist mit den designierten neuen Weinhoheiten? Diese waren wie üblich zu diesem Zeitpunkt bereits gewählt: als Weinkönigin die 18-jährige Heike Höfer, als ihre Prinzessinnen Martina Eichhorn (20) und Sigrid Moos (19).

Am 11. Februar beschlossen Stadt und Winzer, dass sie ihre Amtszeit antreten können und sogar eine Krönungsfeier erhalten sollen. „Aber nur ein Abend und nicht mehr“, so Bürgermeister Peter Riehl. Am 2. März war es so weit: Die Krönung erfolgte zum ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt, aber an ungewohntem Ort – im Zehntkeller statt im Festzelt. Auch das Programm blieb gedämpft: Es sangen der Chor der Eintracht und das Swingtett vom Liederkranz, es spielten die Jagdhornbläser und der evangelische Posaunenchor aus Leutershausen.

Einen Mathaisemarkt hatten die Drei nicht, aber – im Unterschied zu den jetzigen Weinhoheiten – Termine den Rest des Jahres über; denn bald darauf, am 12. April, endete der Golfkrieg, Weinfeste und andere Veranstaltungen fanden wieder statt. Eine Verlängerung der Amtszeit der Drei lehnten die Verantwortlichen jedoch ab. Heike Höfer ging als „Weinkönigin ohne Mathaisemarkt“ in die Stadtgeschichte ein.

