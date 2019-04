„Beim nächsten Starkregen kommt die ganze Mauer runter“

Es war schon mehr als ein Dummejungenstreich: Unbekannte warfen kiloschwere Gesteinsbrocken in einen Garten in der Oberstadt. Die Polizei ermittelt in diesem Fall, den die Anwohner sehr eindringlich auch im Gemeinderat schilderten (wir berichteten). Die Beschwerde hatte, jedenfalls kurzfristig, Erfolg: Einen Tag später ließ die Stadt den Zugang oberhalb des Grundstücks sperren; knapp drei Wochen ist das nun her. Doch was hat sich seither dort getan? Der „MM“ sah sich um in dem Bereich unterhalb der Strahlenburg.

Schriesheims renommierte Weinlage liegt in der vollen Nachmittagssonne. An den Reben zeigt sich erstes Grün, die Idylle ist perfekt. Stefan Röger ist Pächter des Schlossbergs und kennt alle Plätze, die von den Jugendlichen aufgesucht werden.

Er deutet auf die Trockenmauern, die das Gelände terrassieren und klagt: „Hier werden oft Steine herausgebrochen.“ Immer weiter nach unten geworfen, landen sie irgendwann vor der Hecke, die den Berg von der Oberstadt abgrenzt. Von dort schleuderte jemand die Steinbrocken in der Nacht des 22. März in den darunter liegenden Garten.

Röger nennt den Ort einen „zentralen Treffpunkt“. Er ist nicht mehr als eine Wegbiegung: Ein mit Graffiti beschmiertes Beton-Mäuerchen, Zigarettenpäckchen im Gras, leere Flaschen im Gebüsch. Nach Bekanntwerden der Tat riegelte der Bauhof einen Zugang zu dieser Stelle ab.

Bei Starkregen droht Gefahr

Doch jetzt sind die Zäune weg und die Befestigungen entfernt. Wer hat sie beseitigt? Röger vermutet, dass es die Stadt war, weiß aber nicht, warum. Die Barrieren an den anderen Wegen stehen indes noch; um sie zu umgehen und zum Treffpunkt zu kommen, wurden andernorts ebenfalls Steine aus einer Mauer entfernt und eine Art Leiter geschaffen. Hier ist seit dem Vorfall im März noch alles unverändert: Steine fehlen nach wie vor, die blanke Erde ist zu sehen.

Röger möchte sich nicht vorstellen, wie es hier nach einem Starkregen aussieht: „Wenn das herausgewaschen wird, kommt die ganze Mauer runter.“ An dieser Stelle muss die Stadt für Ordnung sorgen, doch für die Trockenmauern in den Weinbergen ist die Winzergenossenschaft (WG) zuständig. „Es kostet jedes Mal eine Stange Geld, wenn ein Gartenbauunternehmen kommen und das reparieren muss“, sagt WG-Geschäftsführer Harald Weiss.

Weiss führt den „MM“ zu der Wingertshütte, die von der Genossenschaft vor einigen Jahren renoviert und zu einem wahren Schmuckstück gemacht wurde. Das ist sie immer noch – auf den ersten Blick. Denn die Eingangstür ist beschmiert, die Alu-Fensterläden sind zerkratzt und verbeult. Weiss schüttelt den Kopf: „Diese Läden sind schon die zweite Garnitur. Und wir haben die Hütte erst seit 2011 in Betrieb.“

Die Täter zogen metallene Pflanzstäbe aus der Erde und schlugen mit aller Kraft gegen die Läden – eine sinnlose und vor allem kostspielige Zerstörung, schlagen die Schäden doch mit mehreren 100 Euro zu Buche. Teuer wird es auch regelmäßig für Röger: Allein letztes Jahr brauchte er wegen der vielen, herumliegenden Glassplitter zwei neue Reifen für seinen Schlepper, das Stück für 400 Euro.

Jugendliche mit Aggressionen

Seit 2016 hat Röger den Schlossberg gepachtet. Er bewirtschaftet auf der Gemarkung noch andere Weinberge und sagt: „So extrem wie hier kannte ich das nicht.“ Müll liegt herum, es wird getrunken, gepöbelt, einmal kokelte jemand sogar Bewässerungsschläuche an.

Manchmal versperren Teenager-Gruppen seinen Weg, wenn er mit dem Traktor unterwegs ist. Während die einen bereitwillig Platz machen, würden andere ihn nicht durchlassen und übel beschimpfen; einmal wurde ihm sogar eine PET-Flasche entgegen geworfen, und jemand rief: „Trink erstmal was!“ Manche seien nicht älter als 14, sagt Röger, der die „Stammgäste“ mittlerweile erkennt: „Die kennen ihre Rechte und fangen sofort an zu schreien, wenn man sie fotografieren will.“ Unvertraut scheinen ihnen dagegen Regeln des Miteinanders.

Doch Röger will nicht alle über einen Kamm scheren, sagt er und berichtet daher auch gerne von einem positiven Erlebnis. Da feierte eine Gruppe an der Aussichtsplattform lautstark ihr Abi, und später war alles voller Müll. Doch noch am nächsten Vormittag sei die Gruppe wiedergekommen und habe alles aufgeräumt. Röger: „Das fand ich toll.“

