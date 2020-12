Beisetzungen ab 2021 denkbar

Am Montag setzten Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer und Jost Arnold, Geschäftsführer der „RuheForst“ GmbH aus Erbach, den Start für eine alternative Begräbnisstätte vor Ort, einen Bestattungswald. Auf 30 Hektar im Schriesheimer Forst auf der Kipp in Altenbach sollen möglicherweise bereits im nächsten Jahr die Bestattungen unter Bäumen wie etwa Eichen oder Buchen vorgenommen werden.

„Dieses Angebot soll keine Konkurrenz zu einer Bestattung auf dem Friedhof sein“, betonte Höfer bei der Vertragsunterzeichnung im Ratssaal. Das Konzept dieser alternativen Begräbnisstätte sieht die Bestattung in einer biologisch abbaubaren Urne unter einem zu Lebzeiten ausgewählten Baum vor. An ihm kann auf Wunsch des Verstorbenen auch sein Name angebracht werden. Die Grabpflege übernimmt die Natur. Die Ruhestätte ist nicht eingezäunt, also für Passanten zugänglich.

Für Familien und Freundeskreise

Unter einem Familien- oder Freundschaftsbaum können für die Dauer von 99 Jahren bis zu zehn Personen ihre letzte Ruhe finden. Gewählt werden kann ein Einzel-, ein Partner- oder ein Gemeinschaftsbaumplatz. Auch tot geborene Kinder sollen im Friedwald eine Grabstätte erhalten. Theoretisch können hier etwa 10 000 Menschen ihre letzte Ruhe finden.

Gesorgt ist auch für eine gute Erreichbarkeit. Vor dem Eingang von der Kipp aus bietet ein Parkplatz genügend Möglichkeit zum Abstellen von Fahrzeugen. Außerdem ist an eine biologische Toilettenanlage gedacht. „Denn hier gibt es weder Wasser noch Abwasser“, erläutert Höfer die Lage vor Ort.

Abschied nehmen können die Angehörigen an einem „Versammlungsplatz“, nahe dem Eingangsbereich. Dort sollen ein Kreuz ebenso wie auch Bänke aufgestellt werden. Eine Hinweistafel gibt einen Überblick über die Lage der Grabstätten der Verstorbenen.

Grund, sich für den Anbieter „RuheForst“ zu entscheiden, war seine Nähe zu Schriesheim, betonte Höfer. „Alle Anbieter waren, was die Kosten angeht, vergleichbar“, ergänzte er. Das Unternehmen in Erbach wurde 2003 gegründet und hat in fast allen Bundesländern bis hin nach Bayern insgesamt 70 Waldruhestätten eingerichtet. „Wir arbeiten sehr eng mit den Forst- und Kreisforstverwaltungen zusammen“, so Arnold über sein Unternehmen.

2015 ergriff Grünen-Stadtrat Heinz Waegner mit dem Vorschlag die Initiative, auch in Schriesheim einen Bestattungswald als alternative Begräbnisstätte anzulegen, und fand mit diesem Vorschlag bei den Bürgern viel Zuspruch. Der Antrag wurde in den Gemeinderat eingebracht, fand dort aber zunächst keine Unterstützung und verschwand für einige Jahre in der Schublade.

Im Laufe der Zeit wuchs das Interesse in der Bevölkerung immer mehr, der politische Druck dafür wurde immer größer, und so entschied sich der Gemeinderat nach weiteren Prüfungen, dem Wunsch vieler Menschen nachzukommen. Mit der Vertragsunterzeichnung ist nun ein vorläufiger Schlussstrich unter die Diskussion gezogen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020