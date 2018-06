Bekannt ist bisher nur: 2023 muss alles fertig sein

Anzeige

Wann geht es endlich los mit der Sanierung des Kurpfalz-Bildungszentrums? Diesem Dauerbrenner der Schriesheimer Kommunalpolitik widmet sich der Gemeinderat der Weinstadt auf Antrag der Grünen in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch ab 18 Uhr. Anlass ist eine unverhoffte Zuschusszusage des Bundes in Höhe von 6,7 Millionen Euro.

Seit Jahren bewegt der Zustand des ab Beginn der 1970er Jahre entstandenen Kurpfalz-Schulzentrums vor Ort die Gemüter. Schüler und Lehrer klagten abwechselnd über übelriechende Toiletten oder defekte Heizungen, kaputte Fenster und Jalousien, zuweilen auch über dicke Regenpfützen im Gebäude.

Die akuten Missstände wurden zwar von der Stadt jeweils mit hohen Investitionen beseitigt, eine Dauerlösung für das an den verschiedensten Stellen marode Gebäude war dies aber nicht. So initiierte die Verwaltung vor einigen Jahren den sogenannten „Schulbauprozess“, in den neben ihr und der Kommunalpolitik Schul- und Elternvertreter eingebunden waren. Die ermittelten Kosten für die wünschenswerten Neubaumaßnahmen lagen je nach Variante bei bis zu 70 Millionen.