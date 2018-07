Bekannte Verse zur Musik vorgetragen

Anzeige

Was jedoch einigen Zuhörern weniger gefiel war, dass mehr instrumentale Stücke im Programm waren und so der Chor mehr in die zweite Reihe gedrängt wurde. „Ich hätte mir mehr vom Chor gewünscht“, bedauerte etwas enttäuscht eine Zuhörerin und eine Gruppe jüngerer Zuhörer hätte sich mehr poppige Lieder gewünscht. „Es waren zu viele traurige Lieder“, kommentierten sie, aber sonst hätten sie keine Kritik gehabt.

„Sing we and chant it“, startete der Chor den frühen Tag und der Dichter Mascha Keléko stellte die bescheidene Anfrage „Steht mein Bild noch auf deinem Tisch“. Beschwingt ging es mit „Wochenend und Sonnenschein“ in die Pause und nach einem kleinen Snack an der Bar und einem Glas Wein ging es mit der finnischen Polka „Kaivun Polkka“ in die zweite Runde.

„Abendlied“ als Schlussakkord

Fast mystisch beschwor in dem Gedicht von Sarah Kirsch ein Mädchen, die Sonne möge auf ihren Geliebten scheinen und seine Gedanken mögen sich nur auf sie lenken. Mit dem Text von Wilhelm Schmid über den Albtraum „Kofferpacken“, einem quälenden Prozess, der bis ins Philosophische reicht „Was ist wichtig, was ist wesentlich“, sprach Grieshammer den Zuhörern so richtig aus der Seele. Der Chor besang die Grille, die nur dann von der Liebe singt, wenn die Hitze am größten ist. Mit dem Lied „Vinum schenkt ein“ bescheinigte der Chor das, was man schon sowieso weiß, nämlich immer einen Grund zum Trinken zu haben, „egal ob die Sonne scheint, der Regen fällt oder der Schnee, zum Trinken ist immer ein Grund“.

Mit „Abendruh“ von Mozart und dem „Abendlied“ von Johannes Brahms setzten die Musiker den Schlussakkord. Erfüllt und bewegt verließen die Zuhörer das sommerliche Serenadenkonzert unter der Linde und dankten den Musikern mit großzügigen Spenden in die Spendenbox. Neben den Chorsängern wirkten mit: Maria Karch (Violine), Heike Hollborn (Klarinette), Jutta Neuhaus (Cello), Christian Dell Andrea (Kontrabass), Markus Karch (Klavier) und Gesamtleitung Dorothee Grieshammer (Rezitation).

